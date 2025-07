Gianluigi Rubiu (Fdi): «Dermatite Nodulare Bovina in Sardegna: autonomia di 3 mesi di carne sarda»

«La prima vera conseguenza dell’impossibilità di produrre carni bovine sarà l’autonomia di massimo 3 mesi di carni sarde, dovuta al blocco delle movimentazioni a tempo indefinito e all’impossibilità di portare all’ingrasso nuovi vitelli. Attivare tutte le procedure per dare risorse immediate agli allevatori con anticipazione delle somme da parte della RAS per abbattimenti e mancati redditi, con criteri congrui quali il Bollettino di Modena e/o ISMEA.»

A dirlo è Gianluigi Rubiu, consigliere regionale di Fratelli d’Italia.

«La Sardegna non può diventare un laboratorio per sperimentazioni vaccinali non validate o ancora in fase di test – aggiunge Gianluigi Rubiu -. È doveroso garantire la massima trasparenza e sicurezza nelle campagne vaccinali, evitando di trasformare la nostra terra in un campo di prova. Occorre cambiare approccio nella gestione degli abbattimenti. Ricorrere in modo massiccio e incondizionato all’eliminazione di intere mandrie è un errore che non possiamo permetterci.»

«È possibile e doveroso valutare soluzioni più mirate, come l’utilizzo dei test PCR che rileva la presenza di agenti patogeni come il virus, che con un costo medio di 30-40 euro a capo permetterebbero di individuare con precisione i soggetti realmente infetti e isolare quelli sani, evitando inutili abbattimenti», conclude Gianluigi Rubiu.