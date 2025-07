Il comune di Villamassargia ha ufficializzato l’ingresso nell’Archivio Nazionale Informatizzato dei Registri dello Stato Civile (ANSC)

Il comune di Villamassargia è tra i primi Comuni in Sardegna a tagliare un altro importante traguardo in tema di transizione digitale con il subentro nell’Archivio Nazionale Informatizzato dei Registri dello Stato Civile (ANSC).

Questo passaggio segna la dismissione dei registri cartacei il cui uso risale all’Unità d’Italia.

«Nell’ambito dei rilevanti investimenti in materia di digitalizzazione sostenuti dalla nostra Amministrazione e dei fondi PNRR ottenuti – ha dichiarato la sindaca Debora Porrà -; ringrazio in particolare modo gli uffici comunali per i risultati che sono stati in grado di ottenere e la costanza nel perseguire il risultato.»

Dal punto di vista dei servizi demografici, dopo il subentro nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) e l’integrazione nell’ANPR delle liste elettorali, il quadro di transizione digitale si integra con lo Stato Civile.

Il passaggio al sistema digitale, che utilizza esclusivamente i servizi messi a disposizione dal nuovo sistema per la formazione e l’iscrizione nell’archivio nazionale degli atti dello Stato Civile, potrà consentire rilevanti innovazioni e semplificazioni sia da parte degli operatori comunali sia della cittadinanza.

Grazie a questo sistema, infatti, i cittadini potranno acquisire una notevole autonomia e, direttamente da casa, provvedere alle varie certificazioni senza doversi recare necessariamente nel Comune di residenza o in qualunque altro Comune si trovino. Attraverso Spid o Cie avranno accesso al sito di ANSC per ottenere le certificazioni richieste.

Il progetto ANSC rappresenta un passo fondamentale nell’ampliamento dei servizi digitali offerti dall’Anagrafe Nazionale e, con il suo subentro, gli atti di cittadinanza, nascita, morte, matrimonio e unione civile del comune di Villamassargia saranno digitalizzati.

L’istituzione di tale Archivio ha visto la creazione di una piattaforma unica e centralizzata, accessibile a tutti i Comuni, che permette di gestire digitalmente le operazioni relative all’iscrizione, trascrizione, annotazione, conservazione e comunicazione degli atti nei registri dello stato civile. Un sistema avanzato, supportato dal Ministero dell’Interno e dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ottimizza i tempi di gestione e riduce i margini di errore, offrendo un servizio più efficiente e affidabile alla comunità.

Gli atti di stato civile formati in ANSC possono essere sottoscritti dai dichiaranti identificati tramite la loro identità digitale (SPID o CIE); per casi particolari o per coloro che fossero sprovvisti di identità digitale, resta la possibilità di apporre la propria firma autografa.