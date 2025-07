La Federazione Europea degli Itinerari Minerari di Santa Barbara e il progetto documentaristico internazionale “Voices from the Mines”

La Federazione Europea degli Itinerari Minerari di Santa Barbara (Federazione MINES.B) è attiva dal 2020, nata grazie alla visione e all’impegno di Giampiero Pinna, ideatore del Cammino Minerario di Santa Barbara. La Federazione riunisce al momento otto partner provenienti da sette Paesi europei – Italia, Slovenia, Slovacchia, Spagna, Belgio, Francia e Portogallo – impegnati in un progetto comune di valorizzazione culturale, ambientale e sociale del patrimonio minerario europeo.

MINES.B è un progetto dai molteplici valori, in cui i partner collaborano con determinazione per riattivare, rendere accessibili e far emergere le potenzialità di quei territori che furono protagonisti della storia mineraria europea.

Il percorso si fonda sulla promozione del patrimonio minerario materiale e immateriale, riletto attraverso un itinerario turistico-culturale che connette, in modo simbolico e pratico, alcuni dei più importanti siti minerari d’Europa. La sua caratteristica distintiva è quella di essere costituito da una rete di percorsi locali, accessibili e percorribili a piedi o in bicicletta, in linea con i principi del turismo lento e sostenibile.

Oltre alla fruizione turistica, la Federazione si pone come obiettivo fondamentale quello di preservare e raccontare la storia degli uomini e delle donne della miniera, che per generazioni hanno modellato la loro vita e il territorio attorno al lavoro estrattivo. Le loro vicende costituiscono una parte essenziale della storia europea, contribuendo alla costruzione di una coscienza collettiva e di un’identità culturale condivisa.

In questa prospettiva, la Federazione MINES.B si candiderà nel 2026 per ottenere il riconoscimento ufficiale come Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa, un importante passo avanti per la tutela e la promozione di questo patrimonio a livello internazionale.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito ufficiale della Federazione: www.minesb.eu .

All’interno di questa cornice si inserisce il progetto internazionale “Voices from the Mines”, promosso dalla Federazione MINES.B e attualmente in fase di realizzazione. Si tratta di un documentario collettivo che coinvolge giovani videomaker provenienti da Slovacchia, Italia, Spagna e Slovenia, impegnati a raccogliere testimonianze dirette degli ex minatori nelle rispettive regioni.

In Slovacchia, Lenka Pribojová, videomaker selezionata dal partner Barborská Cesta, è attiva nella regione di Banská Bystrica, storicamente legata all’estrazione di oro e argento.

In Italia, Michele Cannas, per la Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara, documenta le storie degli ex minatori in Sardegna, nella zona del Sulcis Iglesiente.

In Spagna, il videomaker Raúl Belver Domínguez raccoglie voci e memorie nel territorio di Andorra, nella Comarca Andorra Sierra de Arcos, un’area con un lungo passato legato all’estrazione del carbone.

In Slovenia, Tara Bizjak Caruso, in collaborazione con il CUDHg Idrija – Idrija Mercury Heritage Management Centre, è impegnata nella città di Idrija, sede di una storica miniera di mercurio, oggi patrimonio UNESCO.

“Voices from the Mines” è molto più di un documentario: è un processo di ascolto, documentazione e trasmissione intergenerazionale, volto a costruire un mosaico di memorie europee che supera i confini nazionali e dà voce alle comunità minerarie europee.

Il documentario finale sarà presentato ufficialmente durante il prossimo incontro annuale della Federazione MINES.B, che si terrà ad Andorra (Spagna), dal 16 al 18 ottobre 2025, ospitato dalla Comarca Andorra Sierra de Arcos.

Un appuntamento che sarà occasione di condivisione, riconoscimento e rafforzamento della rete europea della memoria mineraria.