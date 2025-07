Nel Parco Archeologico, giovedì 31 luglio, ultimo evento 2025 di ‘Notti a Monte Sirai’ con Francesco Paolantoni

Ultimo atto 2025 per Notti a Monte Sirai 2025. Dopo l’intenso mese di luglio, che ha già visto succedersi tre appuntamenti a ritmo serrato, per l’arrivederci al prossimo anno la rassegna carboniese punta su uno spettacolo al confine tra storytelling, comicità e musica, con Francesco Paolantoni splendido interprete.

La XVII edizione del Festival internazionale ha indagato diverse arti, aprendo con uno spettacolo tra teatro e letteratura, proseguendo con la musica classica in un’interazione tra piano e violino e concentrandosi poi su uno spettacolo multidisciplinare per esplorare la vecchiaia da una prospettiva originale.

Giovedì 31 luglio, alle 21.30, nel suggestivo teatro affacciato sulle isole di Carloforte e Sant’Antioco ecco lo show “Si ride, a crepa favole! Pierino e il lupo…e non solo”, con Francesco Paolantoni voce narrante accompagnato dall’Orchestra Saverio Mercadante diretta da Rocco Debernardis.

“Pierino e il lupo” è un’opera del compositore russo Sergej Prokof’ev, scritta nel 1936 dopo il suo ritorno nell’Unione Sovietica. È una storia per l’infanzia, che include testo e musica, narrata da un attore e accompagnata da un’orchestra. La versione proposta a Carbonia è musicata dall’Orchestra Saverio Mercadante ed è interpretata da Francesco Paolantoni, che anticipa il concerto con un suo monologo, puntando sulla comicità, raccontando e dissacrando alcune famosissime favole: Cappuccetto Rosso (che vuol farsi chiamare Olga) si intreccia con i Sette Nani, con Biancaneve che fa le bizze e manda in terapia la Strega Cattiva, mentre i Tre Porcellini sono ben altro rispetto a quel che offre il racconto noto ai bambini. Favole in cui la Bella Addormentata, il Principe Azzurro o lo sfortunato Pollicino vanno incontro a vicende sfortunatissime.

Per l’attore e cabarettista napoletano Francesco Paolantoni una carriera lunga ed eterogenea, avviata negli anni ’70, quando inizia a studiare recitazione e poi a collaborare con alcune compagnie campane. Negli anni ’90 l’arrivo in tv, prima a “Mai dire Gol”, interpretando alcuni personaggi comici entrati nell’immaginario collettivo, poi a “Quelli che il calcio” di Fabio Fazio e a “L’ottavo nano“ di Serena Dandini e Corrado Guzzanti. Ha lavorato anche nel cinema, ricoprendo sia ruoli comici sia più seri, diretto, tra gli altri, da Paolo Virzì e Cristina Comencini e ottenendo anche una candidatura al Nastro d’Argento come migliore attore non protagonista per il film ‘Liberate i pesci’.

Il festival internazionale ‘Notti a Monte Sirai’ è promosso dal comune di Carbonia in collaborazione con l’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo – Festival Multidisciplinare Sardegna, con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale dello Spettacolo, della Fondazione di Sardegna e della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato alla P.I. BB. CC.

Come sempre, chi volesse lasciare l’auto a casa e raggiungere Monte Sirai in tutta comodità sarà disponibile la navetta gratuita. L’orario di partenza dal centro di Carbonia è fissato per le 20.30, mentre per il viaggio di ritorno si attenderà il termine dello spettacolo.

L’acquisto dei biglietti per gli eventi (posto unico € 15 più i diritti di prevendita) garantirà anche l’accesso all’adiacente Parco Archeologico di Monte Sirai, con termine di scadenza per le visite fissato al 31 agosto 2025.

Il programma

Giovedì 31 luglio – ore 21.30

SI RIDE, A CREPA FAVOLE! PIERINO E IL LUPO… E NON SOLO

Voce narrante Francesco Paolantoni – Musica Orchestra Saverio Mercadante – Direttore Rocco Debernardis

PREVENDITE E PRENOTAZIONI

Posto unico € 15,00 (esclusi i diritti di prevendita)

Circuito Box Office Ticket

Tel. 070 657428

www.boxofficesardegna.it

Valentina 338 9838142 (dalle ore 9.00 alle ore 13.00)

Nei giorni di spettacolo biglietteria del Parco Archeologico Monte Sirai aperta dalle ore 19.00

BUS NAVETTA GRATUITA A/R

Partenza da piazza Roma ore 20.30