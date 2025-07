L’assessorato dell’Industria ha pubblicato il bando che stanzia 11 milioni di euro (risorse del JTF) per le piccole e medie imprese del Sulcis Iglesiente per il miglioramento delle performance energetiche

L’assessorato dell’Industria ha pubblicato il bando che stanzia 11 milioni di euro da destinare alle piccole e medie imprese del Sulcis Iglesiente per il miglioramento delle performance energetiche, in attuazione dell’azione 1.2 del programma Just Transition Fund Italia 2021-2027.

«Dopo l’attuazione dell’azione 1.1 del JTF, con la quale la Regione ha assegnato quasi 30 milioni di euro ai Comuni, è ora la volta delle imprese, che avranno l’opportunità di infrastrutturarsi dal punto di vista energetico e contribuire non solo alla decarbonizzazione ma anche ad abbattere quasi completamente i costi per l’energia, da sempre elemento di forte criticità – ha sottolineato l’assessore Emanuele Cani -. Colgo l’occasione per annunciare che a breve la Regione pubblicherà anche un bando POR destinato a tutto il territorio regionale con le stesse finalità, ovvero favorire la transizione energetica e ridurre in maniera significativa le bollette per le aziende.»

I beneficiari dello stanziamento sono le micro, piccole e medie imprese che abbiano sede nei 23 comuni del Sulcis Iglesiente.

Le tipologie di intervento ammissibili includono l’installazione di impianti che sfruttano fonti di energie rinnovabili e impianti di accumulo finalizzati all’autoconsumo, l’efficientamento volto al risparmio energetico dei cicli produttivi e l’efficientamento energetico degli edifici.

Le soglie di spesa vanno da un minimo di 20 mila euro a un massimo di 500mila euro se in regime di esenzione General Block Exemption Regulation (GBER, regolamento generale di esenzione per categoria) e fino al tetto concedibile se in regime “de minimis”. Con quest’ultimo l’agevolazione è a fondo perduto del 100 per cento fino a 300mila euro, mentre in GBER il fondo perduto va dal 40 al 65 per cento in base alla tipologia di impresa e di intervento.

Le domande dovranno essere presentate a partire dal giorno che sarà reso noto con una successiva comunicazione ed entro le ore 12 del 31 ottobre 2025. La valutazione avverrà in ordine cronologico di presentazione e i fondi verranno assegnati fino ad esaurimento.

L’avviso e tutta la documentazione correlata sono disponibili sul sito istituzionale della Regione Sardegna, nella sezione bandi, al link https://www.regione.sardegna. it/atti-bandi-archivi/atti- amministrativi/bandi/ 17520531667538

Nelle prossime settimane sono in programma eventi informativi per le PMI dedicati alle opportunità offerte dall’avviso e alle modalità operative sulla documentazione da presentare.