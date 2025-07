Clownerie, musica, teatro, acrobazie, illusionismo, nuovo circo, walking act, giocoleria. Si riapre a Iglesias il sipario della fantasia dal 13 al 16 luglio con il magico mondo della spensieratezza e delle risate dell’Iglesias Buskers, il Festival Internazionale di Teatro di strada e Circo contemporaneo tra gli appuntamenti più attesi del Sulcis Iglesiente, organizzato dall’associazione Vainscena sotto la direzione artistica di Alberto Pisu, grazie al contributo del comune di Iglesias e della Fondazione di Sardegna.

Allegria, meraviglia e un arcobaleno di emozioni, in uno dei luoghi più incantevoli della Sardegna, tra siti minerari, paesaggi marini, bellezze naturali e uno scrigno prezioso di storia e tradizioni. La truppa del buonumore in questa quarta edizione animerà le quattro notti d’estate dell’Iglesias Buskers con tanti spettacoli gratuiti e diverse discipline artistiche per piccoli e adulti. In arrivo ben quindici compagnie tra le migliori proposte che circolano nei più importanti festival europei, provenienti da diverse parti del mondo – dall’Italia all’Argentina, Belgio, Paesi Bassi, Francia, Germania, Corea del Sud, Cile, Albania. Clown, mimi, maghi, musicisti, acrobati, giocolieri e personaggi surreali tutte le sere, dalle 21.00 alle 24.00, illumineranno di allegria, stupore, risate, arte e culture da ogni angolo del mondo il grande teatro sotto le stelle in Piazza Sella, via Lamarmora e il centro storico di Iglesias, animato dai ritmi travolgenti e dagli spettacoli coinvolgenti degli artisti itineranti.

Ecco gli artisti della 4ª edizione di Iglesias Buskers Festival che prende il via domenica 13 luglio per concludersi mercoledì 16 luglio: Frikis (Mundo Costrini) dall’Argentina la compagnia che fonde acrobazie, danza e swing tra incredulità e stupore; Barto Street Show (Barto), clown contorsionista belga che rompe le barriere culturali con la sua comicità fisica tra acrobazie e teatro fisico; Il Soffio Magico (Bubble on Circus) crea esperienze visive e coinvolgenti con l’arte della magia, tra bolle di sapone, teatro e circo; Culbuto (Vincent Martinez) viene dalla Francia, e ama giocare con la gravità nel suo spettacolo circense tutto da scoprire; The Charming Jay, un’illusionista straordinario che arriva dalla Corea del Sud ed emoziona con le sue performance divertenti e affascinanti; Otros Aires (Duo Laos) dall’Argentina e tanto umorismo fra teatro fisico, danza e clowning; Fisura (Murmuyo), clown cileno irriverente, provocatorio, cattivo, allegro e tenero che ama scherzare con il pubblico, rendendo il suo spettacolo una vera e propria festa; (Un)folded (Aramelo), duo dalla Germania che porta numeri acrobatici ad alta tensione e performance adrenaliniche tra salti e comicità; Selyna Bogino, è una incredibile performer italiana di foot juggler e hula hoop che mescola con grande destrezza le sua abilità di giocoleria con i piedi, le mani e il corpo; Mr. Ritmo (Domenico Ciano) è un maestro di body percussion che esplora il potere del corpo e del ritmo tra movimento e suono e coinvolge grandi e piccoli in una trascinante esperienza sensoriale; Orangutan proviene dai Paesi Bassi e porta in scena una statua vivente impressionante, giocando tra la sua natura spaventosa e il suo carattere amichevole; Nonas e le due nonnette che sfrecciano sulla folla travolgendola con la loro simpatica follia: uno spettacolo itinerante, spassoso e pieno di sorprese della compagnia argentina Mundo Costrini; Il Carretto delle Meraviglie e il viaggio poetico nello splendido mondo dei sogni, tra bolle di sapone giganti che fermano il tempo, bolle volanti e tanti effetti magici con lo spettacolo itinerante della compagnia argentina Bubble on Circus; Ami-Go, il clown cileno Murmuyo ma in un’altra veste dove con la sua caratteristica irriverenza coinvolge il pubblico con i suoi giochi audaci rendendo lo spettacolo un vero e proprio inno all’esaltazione dell’amicizia; e ancora electrotango e electroswing in una completa sinergia tra suono e azione scenica con Ziganviolin (Michele Moi), straordinario violinista, performer e autore di colonne sonore che divide la sua vita tra Venezia, Roma e Arzachena; Fatmit Mura, artista albanese che crea disegni unici sulla sabbia: tra emozioni visive e musica racconta storie che toccano il cuore.

Presentatore e maestro di cerimonia per il gran finale del festival mercoledì 16 luglio, alle 23.00, sarà Enzo Polidoro, clown, comico, entertainer, teacher yoga della risata e artista eclettico che trascina il pubblico in un’esperienza esilarante, in compagnia della Mabò Band, una delle brass band italiane più amate e presenza immancabile del festival, che da oltre vent’anni fa ballare, ridere e sorprendere in piazze, teatri e programmi televisivi, e anche quest’anno torna a infiammare la serata conclusiva del festival. Un evento imperdibile con il vulcanico trio marchigiano di musicisti-comici, affiancati dall’Ente Clown & Clown e da un’ondata di sorprese, colori, musica e contagiosa allegria. Un grande festival che risveglia lo stupore, l’allegria e quella leggerezza capace di farci ritrovare la meraviglia di sentirci di nuovo bambini.