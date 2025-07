Prima intervista ad Andrea Meloni, il nuovo presidente del Carbonia Calcio

Lunedì 7 luglio ha partecipato all’assemblea dei soci, convocata per l’elezione del nuovo presidente del Carbonia Calcio dopo le dimissioni di Stefano Canu, convinto di dover sostenere la candidatura di un altro socio, ma alla fine, ha lasciato la sala in cui si è svolta la riunione, da nuovo presidente del Carbonia Calcio. Andrea Meloni, 55 anni, originario di Oristano, titolare della farmacia di Bacu Abis, dopo aver vissuto una lunga stagione della sua carriera lavorativa a Cagliari, s’è trasferito nel Sulcis alcuni anni fa e ha deciso convintamente di vivere con la famiglia a Carbonia, città di cui s’è innamorato, e dove oggi risiede in pieno centro, in via Roma, a due passi dal Municipio.

L’esperienza che Andrea Meloni ha deciso di affrontare nel Carbonia Calcio, dopo una “collaborazione silenziosa” iniziata due anni fa, non è facile, ne è ben cosciente ed è pronto ad affrontarla con umiltà ma, al tempo stesso, con grande entusiasmo, convinto che la città, per la sua storia, meriti di ritornare ad occupare un ruolo di primo piano nel panorama calcistico regionale.

Il nuovo progetto del Carbonia Calcio, appena iniziato con l’elezione del nuovo Consiglio direttivo che vede Andrea Meloni alla presidenza, prevede un percorso a tappe molto ravvicinate: la prima è l’iscrizione della squadra al campionato di Eccellenza regionale ma il nuovo gruppo dirigente già lavora per l’individuazione del nuovo allenatore e la costruzione della rosa da mettere a sua disposizione per l’avvio della preparazione precampionato. Il tutto, con un occhio di riguardo all’allargamento della base societaria, passaggio fondamentale per affrontare le problematiche ereditate dalla precedente gestione e gettare le basi per costruire un futuro più stabile ed ambizioso.

Questo pomeriggio abbiamo intervistato il nuovo presidente del Carbonia Calcio, Andrea Meloni.