A Iglesias Serena Caredda s’è imposta nella finale di Miss Universo Italia

Serena Caredda, 21 anni, di Senorbì, è la nuova Miss Universo Sardegna. La giovane è stata eletta durante la finale regionale del concorso organizzato da Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia, imprenditrici regine del Wedding e degli eventi, uniche detentrici del marchio Miss Universe per la Sardegna, che si è tenuta ieri a Iglesias. Insieme a Serena Caredda, parteciperanno all’atto finale del concorso, che si terrà in Puglia dal 25 al 31 agosto, altre due finaliste: Nicole Monni, 18 anni di Iglesias; e Martina Bandiera, 20 anni di Carbonia. La serata è stata condotta magistralmente da Anthony Peth, accompagnato da Luciana Ledda con la lingua dei segni.

Durante la finale sono state assegnate anche le fasce per l’eccellenza. Quella di “Miss Oggi sposi & Magazine “è andata a Matilde Meloni, che sarà così il volto della rivista nell’edizione 2026. A Federica Figus la fascia “Miss Olimpic”, che le consentirà di essere la testimonial della Sartoria Olimpic per la collezione business 2026: la fascia “Miss Vogue Style” è andata a Luna Dechicu, che sarà testimonial di Dama Atelier.

«Salire in passerella durante la finale regionale di Iglesias e partecipare a questo concorso così prestigioso è stato davvero emozionante. Spero di essere all’altezza del compito che mi attende, e di portare con onore la bandiera della Sardegna rappresentando la mia terra alla fase nazionale di Miss Universo – ha detto la nuova Miss Sardegna, Serena Caredda -. Un ringraziamento a Cinzia e Alessia che si sono prese cura di noi nei minimi dettagli durante questa avventura. Dedico la vittoria alla mia famiglia che mi ha supportato dal primo giorno con tanto affetto”.

Buona la prima: quella di Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia è stata la prima edizione di Miss Universo, ma ogni tappa organizzata in giro per la Sardegna si è rivelata un successo: «È stata una meravigliosa avventura, la finale, poi, ha regalato emozioni uniche. Siamo fiere di aver costruito un nuovo concorso di bellezza in Sardegna, che punta a raccontare qualcosa di nuovo, e che non parla solo di bellezza esteriore, ma che punta a dare risalto a tutto ciò di buono offre la nostra terra. Durante questo percorso abbiamo ospitato artisti e stilisti che portano in giro le tradizioni della Sardegna, mettendo in vetrina eccellenze che molti non conoscevano. L’edizione 2025 di Miss Universo in Sardegna è terminata: ora accompagneremo le nostre splendide ragazze in Puglia».