21 August, 2025
Spettacolo

Domenica 24 agosto, a Fluminimaggiore, appuntamento con "Dreaming Buenos Aires", un itinerario tra le anime del tango e i suoi maestri
Spettacolo

Domenica 24 agosto, a Fluminimaggiore, appuntamento con “Dreaming Buenos Aires”, un itinerario tra le anime del tango e i suoi maestri

Domenica 24 agosto, a Fluminimaggiore, gli appuntamenti del Metalla festival proseguono con un affascinante itinerario tra le molte anime del tango, pensato per omaggiare i grandi maestri che ne hanno fatto la storia.

“Dreaming Buenos Aires”: così si intitola il concerto in programma alle 22.00 nell’anfiteatro del Parco Riola che vedrà sul palco l’orchestra tipica di tango del Conservatorio “G. P. da Palestrina” di Cagliari guidata dal bandoneonista Fabio Furia e dal violinista Matteo Amat accompagnati da numerosi musicisti (Claudia Carta, Maria Carmela Li Pizzi, Alessandra Medda, Giuseppe Daniele Piras, Fabrizio Dylan Serreli al violino, Omar Leone al violoncello, Ottavio Farci al contrabbasso, Noemi Lampis alla fisarmonica, Christian Asuni, Leonardo Ferrari, Alessandro Ibba, Veronica Maccioni, al bandoneòn, Chiara Bernardini, Alessia De Prezzo, Maura Porru, al pianoforte).

