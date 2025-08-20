Per il Festival Estivo “Chiavi di Volta” – Argonautilus Estate 2025, questa sera, a Portoscuso, Cristina Caboni presenta il suo ultimo romanzo “La ragazza senza radici”

Per il Festival Estivo “Chiavi di Volta” – Argonautilus Estate 2025, questa sera, alle ore 21.00, Cristina Caboni presenta il suo ultimo romanzo “La ragazza senza radici” (Garzanti) nella suggestiva cornice dell’Antica Tonnara Su Pranu di Portoscuso.

Cristina Caboni è una delle scrittrici più amate dal pubblico sardo, italiano e internazionale. I suoi romanzi – tradotti in numerose lingue – hanno conquistato lettrici e lettori grazie a uno stile riconoscibile e coinvolgente, capace di intrecciare con delicatezza emozioni, natura, identità e storie di donne forti, complesse e profondamente umane. Con La ragazza senza radici, Cristina Caboni ci conduce ancora una volta in una narrazione intensa e raffinata, dove i legami con la terra, con le origini e con se stessi diventano il cuore pulsante del racconto. In dialogo con l’autrice: Eleonora Carta.

L’evento è organizzato da 011Solution e realizzato con il patrocinio del comune di Portoscuso.