I consiglieri di Sinistra Futura Carbonia e M5S hanno presentato una mozione che propone di trasformare anche a Carbonia le cabine elettriche in opere d’arte

I consiglieri comunali di Sinistra Futura Sandro Mereu, Francesca Pili, Barbara Pischedda e Gianluca Lai del Movimento 5 Stelle hanno presentato una mozione al Consiglio comunale di Carbonia, proponendo un progetto di riqualificazione urbana attraverso la valorizzazione artistica delle cabine elettriche presenti nel territorio comunale.

«L’iniziativa nasce con l’obiettivo di coniugare arte, cultura e decoro urbano, prendendo esempio da numerosi comuni italiani che hanno già trasformato queste infrastrutture anonime in tele a cielo aperto per artisti, contribuendo al miglioramento estetico e sociale dei quartieri – si legge in una nota -. Le cabine elettriche di E-Distribuzione (Gruppo Enel) sono infrastrutture indispensabili, ma spesso appaiono trascurate o poco integrate nel contesto urbano. Vogliamo trasformarle in elementi di bellezza e creatività. Questo progetto porterebbe a diversi benefici per la città, come la riqualificazione estetica di angoli trascurati, la promozione del talento locale, e il contrasto al degrado urbano, scoraggiando atti vandalici.»

La mozione invita l’Amministrazione comunale a:

– avviare un dialogo ufficiale con E-Distribuzione per definire una collaborazione e ottenere le necessarie autorizzazioni;

– lanciare un avviso pubblico o concorso di idee aperto ad artisti locali e nazionali;

– costituire una commissione di valutazione per selezionare i progetti artistici e individuare le cabine da decorare.

Un progetto semplice ma ad alto impatto culturale, che può diventare simbolo di una Carbonia più viva, creativa e partecipata.