Il comune di Buggerru si è aggiudicato un finanziamento pari a 527.900 euro per la riqualificazione del Teatro Perrier, uno degli edifici storici più rappresentativi della memoria mineraria e culturale del paese.

L’importante contributo è stato assegnato grazie alla partecipazione del Comune al bando promosso dalla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato agli Enti Locali nel 2024, finalizzato alla riqualificazione urbana e alla valorizzazione del patrimonio edilizio pubblico.

Il Teatro Perrier, immobile di proprietà comunale realizzato alla fine dell’Ottocento e intitolato a George Perrier, figura di spicco legata alla direzione della compagnia mineraria francese, nacque come luogo riservato esclusivamente all’élite dirigente della società. Da oltre dieci anni lo stabile è interdetto all’uso a causa dell’inagibilità derivante da decenni di mancate manutenzioni. Nel 2019, infatti, era stato portato avanti un intervento di manutenzione della sola facciata esterna e della copertura, ma gli interni non subirono interventi per carenza di risorse.

Con l’intervento programmato, l’Amministrazione intende restituire dignità e funzione a uno spazio simbolico e strategico per la comunità, ponendo le basi per un suo riutilizzo pubblico. I lavori, infatti, consentiranno non solo il recupero architettonico e strutturale dell’edificio, ma anche il completo adeguamento alle più recenti normative impiantistiche e di accessibilità, rendendolo fruibile a tutti.

Oltre alla valorizzazione del teatro in sé, l’intervento avrà importanti ricadute sull’ambito urbano circostante, oggi in stato di degrado, trasformandolo in un polo attrattivo e multifunzionale, capace di ospitare eventi culturali, attività sociali e servizi alla cittadinanza. Il progetto si inserisce perfettamente nelle politiche di inclusione sociale e nelle strategie comunali e regionali di contrasto allo spopolamento, offrendo nuovi spazi di aggregazione e opportunità per residenti e visitatori.

«Esprimo grande soddisfazione per questo risultato, che rappresenta un traguardo importante per la nostra comunità – ha detto il sindaco Laura Cappelli –. Con questo intervento completiamo il percorso di riqualificazione del patrimonio minerario dismesso, che negli anni abbiamo saputo riconvertire a fini turistici e culturali. Il Teatro Perrier tornerà ad essere un luogo vivo, restituito alla collettività, simbolo della memoria storica e al tempo stesso leva per un futuro di sviluppo sostenibile.»