13 August, 2025
Sport

Prosegue la preparazione precampionato dell’Iglesias in vista del campionato di Eccellenza regionale 2025/2026

138Views

Prosegue la preparazione precampionato dell’Iglesias in vista del campionato di Eccellenza regionale 2025/2026. La squadra di Giampaolo Murru sabato scorso ha disputato la prima amichevole con il Monastir di Marcello Angheleddu, squadra neopromossa in serie D, al termine della prima settimana di lavoro. «E’ stato un test interessante, per quanto visto nel primo tempo, terminato 1 a 0 per il Monastir, in quanto nel secondo abbiamo impiegato entrambi i giovani ha detto Giampaolo Murru -. I ragazzi sono carichi di lavoro ma hanno risposto bene.»

Il gruppo prosegue il lavoro di preparazione con l’obiettivo rivolto prima ai quarti di finale della Coppa Italia, che prevede il doppio derby con il Carbonia il 31 agosto e il 7 settembre, poi al campionato che scatterà domenica 14 settembre.

