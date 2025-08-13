Primo test per il nuovo Carbonia di Graziano Mannu, giovedì mattina alle 11.15, ad Asseminello, con il Cagliari Under 17

Il Carbonia di Graziano Mannu, ha completato oggi il quarto giorno di lavoro e domani mattina, alle 11.15, ad Asseminello, affronterà il primo test con il Cagliari Under 17. Da ieri il gruppo lavora sia al mattino sia al pomeriggio a Calasetta. Stamane Graziano Mannu ha fatto svolgere una seduta atletica in spiaggia (vedi foto e video).

Nel gruppo squadra e nell’ambiente che la circonda, si avverte un clima di ritrovata fiducia. Il direttore sportivo Sebastian Puddu, intanto, prosegue il suo lavoro per il completamento dell’organico, che necessita dell’inserimento di alcuni fuoriquota, dal momento che dopo un solo anno ritorna in vigore la regola che impone l’impiego in campo di almeno due giovani nati nel 2006 e nel 2007. Al momento la squadra può contare su due confermati dalla passata stagione (Danilo Cocco e Giovanni Carboni) e su un gruppo di giovanissimi che Graziano Mannu ha aggregato per verificarne un possibile inserimento in pianta stabile.