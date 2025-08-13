13 August, 2025
MENU
mobile-logo
HomeSportPrimo test per il nuovo Carbonia di Graziano Mannu, giovedì mattina alle 11.15, ad Asseminello, con il Cagliari Under 17
Sport

Primo test per il nuovo Carbonia di Graziano Mannu, giovedì mattina alle 11.15, ad Asseminello, con il Cagliari Under 17

0
513Views

Il Carbonia di Graziano Mannu, ha completato oggi il quarto giorno di lavoro e domani mattina, alle 11.15, ad Asseminello, affronterà il primo test con il Cagliari Under 17. Da ieri il gruppo lavora sia al mattino sia al pomeriggio a Calasetta. Stamane Graziano Mannu ha fatto svolgere una seduta atletica in spiaggia (vedi foto e video).

Nel gruppo squadra e nell’ambiente che la circonda, si avverte un clima di ritrovata fiducia. Il direttore sportivo Sebastian Puddu, intanto, prosegue il suo lavoro per il completamento dell’organico, che necessita dell’inserimento di alcuni fuoriquota, dal momento che dopo un solo anno ritorna in vigore la regola che impone l’impiego in campo di almeno due giovani nati nel 2006 e nel 2007. Al momento la squadra può contare su due confermati dalla passata stagione (Danilo Cocco e Giovanni Carboni) e su un gruppo di giovanissimi che Graziano Mannu ha aggregato per verificarne un possibile inserimento in pianta stabile.

POST TAGS:
FOLLOW US ON:
Prosegue la preparaz

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Sport
Il Carbonia ha inizi
Sport
Il Carbonia Calcio h
Sport
A 24 ore dal raduno,
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com
Privacy e Cookies

Privacy PolicyCookie Policy

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY