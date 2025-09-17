17 September, 2025
MENU
mobile-logo
HomeSanitàDiritto alla cura a Villamassargia, la sindaca Debora Porrà: «Attivi per far fronte all’emergenza»
Sanità

Diritto alla cura a Villamassargia, la sindaca Debora Porrà: «Attivi per far fronte all’emergenza»

0
194Views
L’accesso alla cura a cui ciascun cittadino dovrebbe avere diritto è diventato il tema centrale con cui quotidianamente fare i conti a causa della carenza di medici.
«Anche nel comune di Villamassargia – ha dichiarato la sindaca Debora Porràsi potrebbe creare una situazione di disagio in ambito sanitario: circa 1.600 persone tra Villamassargia e Domusnovas rischiano di rimanere senza medico di base.»
Per superare l’emergenza, è stato pubblicato sul sito della ASL Sulcis Iglesiente il bando per conferire un incarico provvisorio. Di seguito il link dell’avviso pubblico a cui i medici interessati possono partecipare:
Un’altra alternativa prevista dalle norme è che si attivino contratti con medici in pensione o specializzandi per la copertura di un anno. Dopo le dimissioni del dottor Bruno Loi, a prestare servizio per la comunità ci sono il dottor Stefano Ventura e la dottoressa Maria Cecilia Calaresu che hanno già in carico 1.500 pazienti ciascuno e a cui è stato proposto un aumento dei massimali a 1.800, ma nonostante un’eventuale adesione su base volontaria, non sarebbe sufficiente a coprire il numero totale della popolazione.
«La situazione drammatica derivante dall’assenza di medici di medicina generale nega di fatto il diritto alla cura a cui tutti e tutte indistintamente dovrebbero avere accesso ha osservato la prima cittadina -. Sono in contatto con la direzione sanitaria per mettere in campo tutte le soluzioni che risultino idonee a garantire l’assistenza, compresa la possibilità di mettere a disposizione dei locali pubblici al fine di garantire l’attività ambulatoriale di tutti i medici di base a Villamassargia.»
POST TAGS:
FOLLOW US ON:
Sardegna, in cammino
Presentata la nuova

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Enti locali
La lista Contro Vent
Eventi
Dal 15 al 20 settemb
Provincia
Tre liste in campo p
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com
Privacy e Cookies

Privacy PolicyCookie Policy

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY