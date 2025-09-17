Fulvia Murru (UIL Sardegna): «Portare le vertenze dell’isola al centro dei tavoli nazionali»

«Dobbiamo ridare centralità alla Sardegna, portare le vertenze dell’Isola, le nostre necessità nei tavoli e nei contesti nazionali. Dobbiamo dare voce al nostro territorio e la Uil Sardegna è pronta a farsi carico di tutto questo portando avanti un progetto comune e condiviso.»

E’ uno degli obiettivi che la segretaria generale della Uil Sardegna Fulvia Murru ha illustrato durante l’incontro promosso dalla Uil Pensionati con la segreteria Confederale della Uil Sardegna ieri all’hotel Cesar. Presenti i rappresentanti territoriali della Uilp e numerosi segretari generali delle categorie.

L’idea dell’incontro, a poco più di un mese della nomina della nuova segreteria regionale confederale, è racchiuso nel titolo “Insieme su un percorso comune”.

Un percorso che, come rimarcato nell’intervento introduttivo dal segretario generale della Uilp Rinaldo Mereu, deve «partire dal dialogo interno per esprimere una nuova fase di crescita e di radicamento della Uil nel territorio con l’obiettivo di una nuova confederalità».

L’incontro di ieri è servito per rafforzare e riallacciare il legame tra la Confederazione, le categorie e i territori per avviare «un percorso comune di responsabilità, trasparenza e coerenza – ha detto Rinaldo Mereu – e orientare un processo fondato sulla partecipazione attiva che parta anche dai territori». In questa ottica Mereu ha ricordato «che su 377 Comuni, 268 sono al di sotto dei 3mila abitanti e la Uilp è presente in quasi ogni Comune. Occorre quindi valorizzare gli ambiti territoriali che sono la risorsa del sindacato».

«La nostra missione – ha ribadito Fulvia Murru – è quella di difendere i diritti delle lavoratriciì, dei lavoratori, dei pensionati e delle pensionate. Non dobbiamo mai dimenticarlo. Dobbiamo mantenere al centro della nostra mission la persona, il territorio e la comunità che noi rappresentiamo.»

Durante l’incontro si sono susseguiti gli interventi dei segretari delle categorie Uila Gaia Garau, Feneal Gianni Olla, Uil Fpl Mimmo Foddis, Uil Pa Maria Giorgia Vargiu, Tonino Ortega della Uilcom e Paolo Serra della segreteria Uilm.