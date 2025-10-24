24 October, 2025
Basket, riparte l'Open Maschile MSP: si comincia con Ellebi Aurora – Siliqua
Sport

Basket, riparte l’Open Maschile MSP: si comincia con Ellebi Aurora – Siliqua

Con la partita Ellebi Aurora – Madas Siliqua, in programma domenica alle 17.30 alla Ferrini di Quartu Sant’Elena (arbitri Comella e Loi), prenderà il via l’edizione 2025/2026 del campionato di basket Open Maschile organizzato dal Movimento Sportivo Popolare Sardegna.
Sono 21 le squadre iscritte, suddivise in tre gironi.
Nel raggruppamento “A”, oltre a Ellebi Aurora e  Siliqua, prendono parte Panda Monserrato, Gemma Villacidro, Phoenix Sport Club Capoterra, Sant’Eulalia (Cagliari) e Sinnai Basket.
Il girone “B” è invece composto da Basket Club San Sperate, Ferrini Quartu, Audax Frutti d’Oro, Virtus Cagliari, Jolly Dolianova, Basket Decimo e Old Basket Dolia (Dolianova).
Infine, nel gruppo “C”, si daranno battaglia Basket Settimo, Condor Monserrato, Primavera Gonnosfanadiga, Basket Assemini, Mistral Capoterra, Vitalis San Gavino e Basket Quartu.
Nella passata stagione i titoli Open Gold e Open Silver sono stati conquistati, rispettivamente, dalla squadra “A” del Basket Settimo e dai cagliaritani della Ellebi.
«Si riprende con la stessa passione che ci accompagna oramai dal 2012, anno di nascita del basket targato MSP ha commentato Alberto Manca, responsabile del settorel’augurio è che possa essere per tutti un anno ricco di soddisfazioni, divertimento e fair play in campo e sugli spalti.»
