Basket, riparte l’Open Maschile MSP: si comincia con Ellebi Aurora – Siliqua

Sono 21 le squadre iscritte, suddivise in tre gironi.

Nel raggruppamento “A”, oltre a Ellebi Aurora e Siliqua, prendono parte Panda Monserrato, Gemma Villacidro, Phoenix Sport Club Capoterra, Sant’Eulalia (Cagliari) e Sinnai Basket.

Il girone “B” è invece composto da Basket Club San Sperate, Ferrini Quartu, Audax Frutti d’Oro, Virtus Cagliari, Jolly Dolianova, Basket Decimo e Old Basket Dolia (Dolianova).

Infine, nel gruppo “C”, si daranno battaglia Basket Settimo, Condor Monserrato, Primavera Gonnosfanadiga, Basket Assemini, Mistral Capoterra, Vitalis San Gavino e Basket Quartu.

Nella passata stagione i titoli Open Gold e Open Silver sono stati conquistati, rispettivamente, dalla squadra “A” del Basket Settimo e dai cagliaritani della Ellebi.

«Si riprende con la stessa passione che ci accompagna oramai dal 2012, anno di nascita del basket targato MSP – ha commentato Alberto Manca, responsabile del settore – l’augurio è che possa essere per tutti un anno ricco di soddisfazioni, divertimento e fair play in campo e sugli spalti.»