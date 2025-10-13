E’ stato presentato stamane l’evento “Carbonia Destination Hub – Valorizzare il presente, costruire il futuro”

E’ stato presentato stamane, nella sala polifunzionale di piazza Roma, a Carbonia, l’evento “Carbonia Destination Hub – Valorizzare il presente, costruire il futuro”, in programma venerdì 17 ottobre, al Teatro Centrale di Carbonia.

Promosso dal comune di Carbonia e coordinato dall’associazione Extra, il progetto nasce per raccontare il percorso di crescita e di innovazione del territorio, e per condividere con cittadini, operatori, imprese e stakeholder le nuove sfide legate allo sviluppo turistico inclusivo e partecipato.

Durante la giornata, dalle 9.00 alle 18.30, saranno presentati i risultati raggiunti dall’amministrazione e le nuove iniziative in corso, con testimonianze, progetti e idee dedicati alla promozione di Carbonia ma anche alla cooperazione tra istituzioni, operatori e cittadini per uno sviluppo condiviso del territorio.

A seguire, dalle 18.30 alle 19.00, si terrà anche l’inaugurazione del nuovo Infopoint Turistico presso la Torre Civica di Piazza Roma, con visita guidata e taglio del nastro: un ulteriore passo avanti nella valorizzazione dell’accoglienza in città.

Il percorso proseguirà poi con Carbonia Destination Hub | Academy, un ciclo di 5 appuntamenti formativi presso il Co-Working Sebariu, dedicati agli operatori turistici e culturali del territorio.

Temi centrali: esperienze immersive, comunicazione digitale, posizionamento dell’offerta, costruzione di pacchetti e collaborazioni.