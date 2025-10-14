15 October, 2025
Portovesme srl: i segretari di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil hanno chiesto un incontro al Presidente e ai dieci consiglieri della Provincia del Sulcis Iglesiente
Enti locali

Portovesme srl: i segretari di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil hanno chiesto un incontro al Presidente e ai dieci consiglieri della Provincia del Sulcis Iglesiente

Il segretari territoriali Filctem Cgil Emanuele Madeddu, Femca Cisl Nino D’Orso e Uiltec Uil Pierluigi Loi, hanno augurato buon lavoro al nuovo Presidente e all’intero Consiglio provinciale del Sulcis Iglesiente, insediatosi lo scorso 10 ottobre, nella sala consiliare del comune di Iglesias.

«La difficile situazione socio-economica del Sulcis esalta il ruolo fondamentale del “ritrovato” ente intermedio con l’auspicio che il mandato sia fondato all’insegna della responsabilità, promuovendo la partecipazione e il dialogo nel territorio con i portatori di interessesi legge in una nota inviata al Presidente della Provincia e ai dieci consiglieri eletti -. In tale ottica, riteniamo urgente e necessario richiedere un incontro al fine di affrontare e approfondire la complessa situazione che riguarda la Portovesme Srl, con particolare riferimento alle ricadute occupazionali, industriali e sociali per il nostro territorioaggiungono Emanuele Madeddu, Nino D’Orso e Pierluigi Loi -. La vertenza in corso coinvolge centinaia di lavoratori e famiglie, e richiede il massimo impegno da parte delle istituzioni per individuare soluzion i concrete e sostenibili.»

«Rimaniamo in attesa di un cortese riscontroconcludono Emanuele Madeddu, Nino D’Orso e Pierluigi Loi -, auspicando la disponibilità a calebdarizzare quanto prima un momento di confronto.»

