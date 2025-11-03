Energia pulita e tutela del suolo: a Villamassargia oltre 1,2 milioni di euro dal JTF per i tetti fotovoltaici

Un altro passo concreto verso la transizione energetica: il Comune di Villamassargia si è aggiudicato un finanziamento che sfiora 1.204.000 euro, grazie al programma nazionale Just Transition Fund, destinato al fotovoltaico sui tetti degli edifici pubblici.

Un intervento a impatto ambientale zero che coniuga innovazione, sostenibilità e rispetto per il territorio. Le installazioni saranno infatti realizzate esclusivamente sulle coperture degli edifici comunali, limitando nuovo consumo di territorio, risorsa fondamentale per l’economia locale.

«Il comune di Villamassargia è da tempo impegnato nelle politiche per la sostenibilità, con un impatto positivo sull’ambiente, sul clima e sul bilancio comunale – ha affermato la sindaca di Villamassargia Debora Porrà – perché in tal modo possono essere risparmiate dalle bollette importanti risorse che saranno utili a potenziare gli altri servizi dell’Ente.»

Il finanziamento prevede l’installazione di impianti fotovoltaici su undici edifici pubblici: Casa Fenu, il deposito comunale autoparco, l’ecocentro in località Rio Coró, la mediateca-biblioteca, il nuovo campo sportivo, il palazzo comunale, il punto ristoro di s’Ortu Mannu, la scuola dell’infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado e la sede dell’associazione di Protezione civile Gev ODV. Ulteriori interventi sul centro di aggregazione sociale e sulla nuova palestra comunale sono già risultati ammissibili e restano in attesa di un successivo esito attraverso le economie dello stesso bando JTF.

Attualmente, le opere in corso nell’ambito dell’efficientamento energetico riguardano la scuola dell’Infanzia, con un impianto fotovoltaico da 20 kw, solare termico ed efficientamento dei serramenti, grazie a 100.329,94 euro derivanti dal Bando CSE, Comuni Sostenibilità Efficienza Energetica; mentre sul tetto della scuola Primaria l’impianto fotovoltaico è da 10,5 kw, grazie ai 50.000 euro derivanti da fondi “Piccole Opere” del ministero dell’Interno.

«Questo progetto – ha ricordato la sindaca – si inserisce in un percorso già avviato nel 2016: siamo stati uno dei primi comuni del territorio ad efficientare con luci led l’illuminazione pubblica, ambito per il quale abbiamo ottenuto anche un finanziamento da 100mila euro dal ministero dell’Interno per analoghi interventi nel settore energetico.»

L’investimento si muove in linea con gli obiettivi del Just Transition Fund che punta alla decarbonizzazione dell’economia e al raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050, con particolare attenzione alle aree più fragili dal punto di vista industriale e sociale come il Sulcis Iglesiente.

Grazie a questa operazione, Villamassargia rafforza il proprio impegno per una transizione energetica equa e sostenibile, diminuendo le emissioni e dimostrando che la produzione di energia rinnovabile va di pari passo con la salvaguardia del territorio e della sua vocazione agricola.

«Ci stiamo preparando da tempo a una trasformazione che favorisca l’indipendenza della nostra comunità, senza compromettere le attività produttive e agricole che sono il cuore pulsante e identità del nostro territorio. Produrre energia pulita senza sottrarre suolo e senza deturpare il paesaggio – ha concluso Debora Porrà – è una scelta strategica e di responsabilità verso le generazioni future.»