FUN_GO 2025: neppure la pioggia ha fermato la festa dei funghi e del gusto

Sabato 8 novembre, tra pioggia e profumi di bosco, Iglesias ha celebrato l’autunno con showcooking, scienza, musica e la magia del sottobosco.

La pioggia, si sa, è la migliore amica dei funghi – e forse non poteva esserci benedizione più azzeccata per inaugurare l’edizione 2025 di FUN_GO – Cooking, Art & More, il festival che sabato 8 novembre ha animato Piazza Sella a Iglesias tra profumi di bosco, showcooking e talk.

La giornata si è aperta alle 11.00 con la cerimonia inaugurale condotta dai giornalisti Lara De Luna e Francesco Bruno Fadda, alla presenza delle autorità, dei partner e di un pubblico che non si è lasciato intimorire dal cielo nuvoloso. Un segno di buon auspicio, perché – come hanno ricordato gli organizzatori – “senza pioggia, niente funghi, e senza funghi niente festa!”.

«Con la terza edizione di FUN_GO – racconta l’assessore al Bilancio, Programmazione, Attività produttive del comune di Iglesias Daniele Reginali – la nostra città si conferma un punto di riferimento nel panorama degli eventi dedicati all’enogastronomia regionale. Si tratta di una manifestazione che valorizza in modo concreto le eccellenze del territorio, promuovendo al tempo stesso la collaborazione tra istituzioni, operatori del settore e comunità locale. La grande partecipazione di pubblico e ristoratori testimonia quanto sia forte l’interesse verso un progetto che unisce cultura, identità e sviluppo sostenibile. Siamo certi che chi sceglierà di visitare Iglesias in questo weekend potrà vivere un’esperienza autentica, immersa nei sapori e nei colori dell’autunno sardo.»

Subito dopo, Fun_go Aperitalk – Science Show ha trasformato Piazza Sella in un laboratorio a cielo aperto: il micologo Gianluca Urracci e il giornalista Enrico Gaviano (La Nuova Sardegna) hanno guidato un brillante aperitivo tra scienza, curiosità micologiche e calici di vino, raccontando i segreti del sottobosco in modo leggero e divulgativo.

Alle 12,15, i riflettori si sono accesi su Alessio Manzoni, Stella Verde Michelin 2025 e chef del ristorante Ferdy Wild di Lenna (BG), portavoce di una cucina di montagna che parla di sostenibilità, foraging e fermentazioni naturali. Il suo piatto, “Tagliatella Bosco”, ha incantato il pubblico: un racconto sensoriale dell’autunno tra funghi selvatici, erbe spontanee e burro fermentato, capace di evocare i profumi di muschio e legno che la pioggia aveva appena risvegliato.

«Eventi come questo hanno un valore enorme – racconta lo chef, stella verde Michelin, Alessio Manzoni – perché vanno oltre la semplice cucina: creano connessioni, scambi, crescita reciproca. Non si tratta solo di mostrare cosa sappiamo fare, ma di condividere esperienze e idee, di lasciarsi contaminare da culture e sapori diversi. È in momenti così che la gastronomia torna ad essere ciò che deve essere: incontro, curiosità e racconto del territorio. Oggi qui a Iglesias per FUN_GO direttamente dalla Val Brembana, dalle Alpi Orobie, abbiamo portato una tagliatella fresca all’uovo che andremo ad avvolgere con un burro ai funghi porcini fermentati, arricchita da funghi trifolati, polvere di porcino e una crema d’uovo al suo interno. È un piatto – conclude lo chef – che racconta il legame tra territorio e tecnica, tra la tradizione delle nostre montagne e la creatività che nasce dal confronto. Portare un pezzetto di Lombardia qui, in Sardegna, e unirlo ai profumi e ai sapori locali è il modo più bello per dire che la cucina è davvero un linguaggio universale.»

Nel pomeriggio, Fun_go Aperitalk – In Cucina, Oltre la Cucina, a cura di Circular Farm – Funghi Espresso, ha portato al centro il tema dell’economia circolare e dell’innovazione sostenibile. A seguire, il talk Zero in Cucina ha offerto uno spaccato sulla cucina senza sprechi, con lo stesso Alessio Manzoni e altri ospiti del mondo enogastronomico.

Alle 19.00, il grande atteso della giornata: Giorgio Locatelli, chef di fama internazionale e giudice di MasterChef Italia, ha conquistato il pubblico con il suo showcooking “Trame di sottobosco”, un raffinato intreccio di sapori autunnali tra funghi trifolati, uovo poché, spuma di patate e tartufo. Un momento di alta cucina che ha reso omaggio alla Sardegna e alla sua tradizione gastronomica.

«FUN_GO – Cooking, Art & More è ormai un appuntamento fisso, atteso con entusiasmo da tantissime persone ogni anno – dichara lo chef Giorgio Locatelli -. Quest’anno avrò il grande piacere di essere presente come ospite e speaker, per condividere con il pubblico una ricetta a cui tengo molto: un uovo Barzotto ai Funghi, servito con fumetto di ricci di mare, patate bianche e una fragola all’aglio nero. Durante la preparazione, cuoceremo anche degli shitake e dei funghi porcini saltati in padella: un piatto apparentemente semplice, ma pensato per esaltare al massimo il fungo, che deve restare il vero protagonista. FUN_GO è un evento che unisce natura e territorio, e che continua a riunire tanta gente, anche quando – come oggi – il tempo è davvero da funghi, piovoso e un po’ incerto, ma perfetto per celebrare il profumo e la magia del bosco.»

A chiudere la prima giornata, la musica live della Contrabbanda, che dalle 20.45 ha fatto ballare Piazza Sella con il suo inconfondibile sound jazz&roll, trasformando la pioggia residua in pura energia e gioia condivisa.

La seconda giornata di Fun_go, oggi domenica 9 novembre, si è aperta alle 11.15 con Fun_go Aperitalk – Tra Scienza e Mito / Fun_go Book, ispirato al volume Fungolandia di Mauro Ballero. La scrittrice Rossana Copez e il micologo Gianluca Urracci, guidati dalla giornalista Lara De Luna, accompagneranno il pubblico in un dialogo tra leggende del bosco e verità scientifiche. A seguire, alle 12:00, prenderà forma Fun_go Talk Science con i divulgatori di Funghi & Nature, Saulo Giornelli e Samuele Rugini, che condurranno un viaggio affascinante tra fotografia naturalistica e micologia contemporanea.

Alle 13.00 sarà il momento della cucina, con lo showcooking di Alessandra Nioi, già concorrente di MasterChef Italia, che proporrà Sfumature d’Autunno in Fregula Sarda, un piatto pensato in collaborazione con gli studenti dell’Istituto Ferraris e moderato da Manuela Baraglia. Dopo una breve pausa pomeridiana, alle 17.30, tornerà Fun_go Aperitalk – Orizzonti Sostenibili, un confronto sul futuro del turismo e della cucina green con esperti e operatori del territorio.

Il gran finale dietro i fornelli del festival è atteso per le 18.40, con lo Show Cooking del maestro pizzaiolo Emanuele Riemma, anima e mente delle Pizzerie Maiori. Campano di origini e sardo d’adozione, Riemma è uno dei nuovi volti della pizza italiana d’autore: premiato con i Tre Spicchi Gambero Rosso 2026, è conosciuto per la sua filosofia che fonde disciplina, creatività e rispetto assoluto per la materia prima. La sua ricerca lo ha portato a sviluppare il cosiddetto “Metodo Riemma”, basato su impasti a lunga fermentazione e ingredienti selezionati secondo criteri di sostenibilità e valorizzazione del territorio. Durante lo show presenterà la sua creazione “Mushroom”, una pizza gourmet che incarna lo spirito del festival: porcini al rum, provola di Gragnano e una raffinata maionese alle nocciole, in un dialogo perfetto tra bosco, forno e artigianalità contemporanea.

La serata si concluderà alle 19.30 con la cerimonia di premiazione del Food Contest e il DJ set di Francesco Nonnis, per salutare il pubblico con energia, musica e l’inconfondibile profumo di pizza appena sfornata.

FUN_GO – Cooking, Art & More 2025 è un evento promosso dall’Assessorato alle Attività Produttive del Comune di Iglesias, con il sostegno della Fondazione di Sardegna e il coordinamento organizzativo dell’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo, FUN_GO è un evento che racconta l’autunno attraverso il linguaggio universale del gusto e la partecipazione dei suoi giovani protagonisti, offrendo un’esperienza autentica capace di intrecciare natura, formazione, tradizione e innovazione.