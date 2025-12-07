7 December, 2025
Eventi

L’Amministrazione comunale di Iglesias ha presentato ieri il programma degli eventi del Natale 2025 e del Capodanno 2026

Dal 5 al 31 dicembre, la città di Iglesias si veste di luci, spettacoli e attività solidali che trasformano ogni giorno in un momento speciale. Un mese di appuntamenti per chi ama lasciarsi sorprendere e poi, il 31 dicembre, Piazza Sella si trasformerà in un grande palcoscenico sotto le stelle per accogliere Mannarino, cantautore tra i più originali e intensi della scena italiana, capace di trasformare ogni concerto in un rituale collettivo. Una notte pensata per chi vuole inaugurare l’anno nuovo con musica, emozioni e una piazza pronta a brillare.
Il programma completo degli eventi è stato presentato ieri mattina nella sala riunioni del Centro direzionale di via Isonzo, dal sindaco Mauro Usai e dagli assessori Carlotta Scema e Daniele Reginali, in una conferenza stampa coordinata alla giornalista Francesca Figus.
