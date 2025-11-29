L’emergenza Sanità approderà nel Consiglio comunale di Carbonia alle 8.00 del 4 dicembre, alle 11.00 incontro a Cagliari con l’assessore regionale della Sanità

Ieri, 28 novembre, si è tenuta la conferenza dei capigruppo per stabilire la data della prossima riunione del Consiglio comunale di Carbonia sulla Sanità.

«Ricevuta la disponibilità dell’assessore regionale della Sanità Armando Bartolazzi per un incontro da tenersi a Cagliari – scrivono in una nota il sindaco Pietro Morittu e il presidente del Consiglio comunale Federico Fantinel – si è scelta la data del 4 dicembre 2025 alle ore 8,00 per la convocazione del Consiglio comunale nel quale verrà votato

un documento di sintesi da sottoporre all’attenzione dell’assessore.»

Terminati i lavori del Consiglio, il sindaco e i consiglieri si recheranno a Cagliari per l’incontro con l’assessore che si terrà verso le 11,00.

L’illustrazione del documento sarà curata dal sindaco Pietro Morittu. Degli esiti dell’incontro verrà data comunicazione alla cittadinanza.

Il 15 dicembre 2025, alle ore 10.00, in piazza Roma, inoltre, ci sarà una manifestazione promossa dall’amministrazione comunale in difesa della sanità pubblica, alla quale sono invitati cittadine e cittadini, professionisti della sanità, scuole, organizzazioni sindacali e associazioni.