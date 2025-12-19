19 December, 2025
Sanità
Sanità

La ASL Sulcis ha pubblicato un avviso finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse per implementazione progetto aziendale denominato: “Assistenza medica presso l’Isola di San Pietro”

La ASL Sulcis ha pubblicato un avviso finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse per implementazione progetto aziendale denominato: “Assistenza medica presso l’Isola di San Pietro”, per servizio di assistenza medica nel periodo dal 24.12.2025 al 06.01.2026 codice progetto up-07-2024-27, rivolto a: Medici di medicina generale e medici di continuità assistenziale convenzionati con la ASL 7 Sulcis Iglesiente, anche con incarico provvisorio,

