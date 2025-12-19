L’IIS Beccaria – E. Loi è stato premiato per un’idea di turismo sostenibile: il progetto della 5ª C Turismo

Un’idea, prima ancora di un progetto concreto. È da un’immagine simbolica – un nuraghe sotto il cielo stellato della Sardegna – che nasce “Nuraghe Starlight Experience”, la proposta progettuale elaborata dagli studenti della classe 5ªC dell’indirizzo Turismo dell’Istituto Tecnico Beccaria – E. Loi di Carbonia, recentemente premiata in un concorso dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale.

Non si tratta di un prodotto già realizzato, ma di un’idea progettuale sviluppata in ambito scolastico, con l’obiettivo di riflettere su come il patrimonio archeologico possa essere raccontato e dalla ricerca e dall’impegno quotidiano. Un risultato che conferma il ruolo della scuola come luogo di crescita, in cui i giovani imparano a immaginare soluzioni possibili per il futuro, anche partendo da idee ancora in fase concettuale.

L’IIS Beccaria – E. Loi di Carbonia si conferma così una realtà scolastica attenta al territorio e capace di offrire ai propri studenti occasioni di apprendimento autentico, in cui il pensiero progettuale e la consapevolezza culturale diventano strumenti per costruire il domani.

Tamara Orefice