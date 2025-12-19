19 December, 2025
MENU
mobile-logo
HomeIstruzioneL’IIS Beccaria – E. Loi è stato premiato per un’idea di turismo sostenibile: il progetto della 5ª C Turismo
Istruzione

L’IIS Beccaria – E. Loi è stato premiato per un’idea di turismo sostenibile: il progetto della 5ª C Turismo

3
205Views

Un’idea, prima ancora di un progetto concreto. È da un’immagine simbolica – un nuraghe sotto il cielo stellato della Sardegna – che nasce “Nuraghe Starlight Experience”, la proposta progettuale elaborata dagli studenti della classe 5ªC dell’indirizzo Turismo dell’Istituto Tecnico Beccaria – E. Loi di Carbonia, recentemente premiata in un concorso dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale.

Non si tratta di un prodotto già realizzato, ma di un’idea progettuale sviluppata in ambito scolastico, con l’obiettivo di riflettere su come il patrimonio archeologico possa essere raccontato e dalla ricerca e dall’impegno quotidiano. Un risultato che conferma il ruolo della scuola come luogo di crescita, in cui i giovani imparano a immaginare soluzioni possibili per il futuro, anche partendo da idee ancora in fase concettuale.

L’IIS Beccaria – E. Loi di Carbonia si conferma così una realtà scolastica attenta al territorio e capace di offrire ai propri studenti occasioni di apprendimento autentico, in cui il pensiero progettuale e la consapevolezza culturale diventano strumenti per costruire il domani.

Tamara Orefice

POST TAGS:
FOLLOW US ON:
Eventi festività na
La ASL Sulcis ha pub

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Istruzione
Istruzione: un nuovo
Istruzione
Il progetto UNICAsa
Istruzione
Da sabato 4 a venerd
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY