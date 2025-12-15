16 December, 2025
Meteorologia

Nuovo avviso di condizioni meteo avverse valido fino alle 12.00 di domani 16 dicembre

Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile – Settore Meteo, in data odierna, ha diffuso un nuovo avviso di condizioni meteo avverse, valido sino alle 12.00 di martedì 16.12.2025.

Tra la serata di oggi e la prima parte della giornata di domani 16 dicembre, sui settori orientali e meridionali della Sardegna si prevedono precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale isolato di intensità fino a moderata, con cumulati complessivi elevati o localmente molto elevati. Sui restanti settori, invece, si prevedono precipitazioni sparse con cumulati localmente moderati. I fenomeni dal settore meridionale e sud orientale, si estenderanno al resto della Sardegna.

 

