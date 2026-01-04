Attacco americano in Venezuela. Luca Pizzuto (Sinistra Futura): «Bisogna agire contro il dilagare delle guerre»

Il 2026 si apre con i bombardamenti Usa in Venezuela. Sinistra Futura è sempre stata in prima fila contro la follia del riarmo e l’economia di guerra, e conferma la propria contrarietà, espressa in precedenza anche in Consiglio regionale con il NO all’ampliamento della fabbrica di morte di Domusnovas.

Oggi dobbiamo constatare che l’ennesima aggressione arriva da chi si professa difensore della democrazia. Avviene ancora una volta mostrando il volto predatore di chi non accetta che le risorse petrolifere possano appartenere ad altri popoli, che rifiutano gli appetiti di ExxonMobil e Chevron, interessate solo alla logica del profitto ad ogni costo. Il mondo oggi ha bisogno di un’Europa che si apra al multilateralismo riassumendo una funzione di pace oggi del tutto assente. «Abbiamo condannato in passato le aggressioni tra Stati. Non possiamo non condannare questo gravissimo atto premeditato che finisce per frantumare il diritto internazionale. Un pensiero va a Maduro e alla moglie, sequestrati e portati via dal loro paese con pretesti futili. Credo che la politica debba ritornare sovrana: l’ONU ristabilisca il proprio status di mediatore nel mondo e cerchi di mettere un argine al dilagare di guerre ingiustificate. Non vogliamo che sia rubato il futuro delle nuove generazioni, non vogliamo sacrificare i nostri figli a causa di idee violente e scellerate», commenta il presidente Luca Pizzuto. Sinistra Futura presenterà una mozione in modo che gli enti locali sardi esprimano la propria contrarietà per l’ennesimo atto di sopruso e di arroganza avvenuto nel mondo. «Non possiamo restare indifferenti: è giusto far sentire la propria voce per la Pace in tutta la Sardegna», conclude Luca Pizzuto.