La nuova sede dell’Ispettorato ripartimentale del Corpo Forestale di Iglesias verrà intitolata a Michele Murenu, giovane agente deceduto nell’agosto 2024, a soli 24 anni, in servizio a Santadi

La Giunta regionale, su proposta della presidente della Regione Alessandra Todde, di concerto con l’assessore degli Enti locali, Finanze e Urbanistica, Francesco Spanedda, ha proposto di intitolare a Michele Murenu la nuova sede dell’Ispettorato ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Iglesias, in località Ceramica (ex Ostello della Gioventù). Michele Murenu, giovane agente del CFVA è deceduto nell’agosto del 2024, a soli 24 anni, per un incidente stradale mentre svolgeva il servizio nel tragitto dalla stazione di Santadi verso il luogo dove si era sviluppato un incendio boschivo.