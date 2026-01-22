La Provincia ha consegnato stamane, a Carbonia, i lavori per la realizzazione della palestra dell’Istituto di istruzione superiore Gramsci-Amaldi

Al termine di un lungo iter conclusosi con la risoluzione contrattuale con l’impresa precedentemente affidataria, sono stati consegnati stamane all’impresa esecutrice, seconda classificata, i lavori per la realizzazione della palestra dell’Istituto di istruzione superiore Gramsci-Amaldi, recentemente trasferito presso la sede di via Brigata Sassari, già ITC Beccaria, a Carbonia.

Il quadro economico complessivo dell’intervento ammonta a 2 milioni e 667mila euro, di cui 1 milione e 770mila euro di fondi Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR), 177mila euro del Fondo Ministeriale Opere Indifferibili (FOI) e 720mila euro di cofinanziamento della Provincia Sulcis Iglesiente. Inoltre, lo scorso anno la Provincia ha destinato un ulteriore finanziamento di 643mila euro per la realizzazione di interventi previsti nella fase di progettazione dell’opera la cui conclusione, nel rispetto delle tempistiche imposte dal PNRR, è fissata al 31 agosto 2026.

«La nuova palestra dell’istituto Beccaria – dichiara il presidente della Provincia Mauro Usai -, è una struttura innovativa e sostenibile al servizio della collettività. Le palestre infatti rappresentano un punto di riferimento per le attività scolastiche, le associazioni sportive del territorio e un luogo privilegiato di condivisione e socialità. Questa nuova palestra valorizza non solo l’istituto scolastico Beccaria, ma l’intera città di Carbonia. Vogliamo assicurare – conclude il presidente Mauro Usai -, ai nostri giovani una scuola moderna e all’avanguardia in grado di offrire un’offerta formativa di qualità. Voglio ringraziare gli uffici per il lavoro svolto con impegno e professionalità.»