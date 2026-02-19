Il presidente della provincia del Sulcis Iglesiente Mauro Usai ha presentato un piano da 18 milioni di euro per sicurezza e innovazione degli istituti scolastici

Un investimento senza precedenti per garantire edifici sicuri, moderni e funzionali agli studenti del territorio. È questo il cuore del “Report Manutenzioni” presentato ieri dal presidente della provincia del Sulcis Iglesiente, Mauro Usai, durante un incontro operativo con i dirigenti scolastici degli istituti superiori della provincia. Con un impegno finanziario complessivo che sfiora i 18 milioni di euro (€ 17.995.506,67), la Provincia ha impresso una svolta decisiva alla gestione dell’edilizia scolastica.

Grandi Opere e Fondi PNRR

Il piano poggia su una solida architettura finanziaria che sfrutta le risorse del PNRR (Next Generation EU), del Just Transition Fund e di finanziamenti regionali. Tra gli interventi di maggior rilievo figurano:

• La costruzione della nuova palestra dell’IIS Beccaria di Carbonia (€ 3,31 milioni di euro) e di quella del Liceo Asproni di Iglesias (€ 3,2 milioni di euro).

• La riqualificazione e messa in sicurezza dell’IPIA “E. Loi” di Sant’Antioco (€ 1,6 milioni di euro) e dell’I.M. “Baudi di Vesme” di Iglesias (€ 1,03 milioni di euro).

• L’adeguamento normativo e la manutenzione straordinaria dell’IIS G.M. Angioy di Carbonia (€ 2,25 milioni di euro).

Manutenzione Impiantistica e Transizione Energetica

Oltre alle grandi opere, la Provincia ha destinato circa 1,34 milioni di euro al potenziamento degli impianti. Particolare attenzione è stata rivolta alla sicurezza antincendio (con interventi già finanziati per il Minerario Asproni-Fermi), all’abbattimento delle barriere architettoniche attraverso la manutenzione di 31 impianti elevatori e alla sostituzione di caldaie obsolete per migliorare l’efficienza termica. Grazie al Just Transition Fund, sono inoltre previsti investimenti per oltre 1,3 milioni di euro in fonti rinnovabili e sistemi di accumulo negli edifici scolastici di Carbonia e Iglesias.

Efficienza nelle risposte

L’incontro è stato anche l’occasione per fare il punto sulle richieste pervenute: dal luglio 2025 sono stati censiti 297 interventi di manutenzione ordinaria, gestiti dalla società in-house SI Servizi S.r.l. e dall’accordo quadro stipulato della Provincia con l’impresa appaltatrice.

L’obiettivo, in questo caso, è principalmente quello di garantire continuità operativa e tempestività nelle piccole riparazioni quotidiane. La presenza costante dell’ente negli ultimi mesi ha riscontrato tra i referenti degli istituti gradimento e opportunità di condivisione al fine di risolvere problemi quotidiani che creano disservizi di non poco conto.

«L’edilizia scolastica non è per noi una semplice voce di bilancio, ma il pilastro su cui costruire il futuro del Sulcis Iglesiente – ha dichiarato il presidente Mauro Usai -. Garantire scuole sicure, accoglienti e tecnologicamente avanzate significa dare dignità al lavoro di docenti e studenti. Con questo piano da 18 milioni di euro, frutto di una programmazione rigorosa, passiamo definitivamente dalla logica dell’emergenza a quella della strategia, mettendo in sicurezza il nostro patrimonio e intercettando ogni risorsa disponibile per rendere i nostri istituti modelli di sostenibilità e inclusione.»