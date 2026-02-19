Ufficio di prossimità a Sant’Antioco, la giustizia “vicina” ai cittadini grazie al lavoro del servizio dedicato alle Politiche sociali

È pienamente operativo, e assolve ai compiti per i quali è stato istituito dalla Regione Sardegna, l’Ufficio di prossimità di Sant’Antioco, attivo negli spazi della struttura comunale dedicata alle Politiche sociali, in via Risorgimento 37. L’Ufficio di prossimità permette ai cittadini di ricevere informazioni e compiere operazioni nell’ambito della Volontaria Giurisdizione, per le quali sarebbe necessario recarsi presso il Tribunale di Cagliari. Ogni cittadino, dunque, può accedere al servizio presso l’Ufficio di Sant’Antioco, ferma restando la possibilità di recarsi al Tribunale competente qualora ciò risulti più agevole, il lunedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00 e il giovedì mattina dalle 9.00 alle 13.00, su appuntamento. Per prenotare è possibile contattare telefonicamente i numeri 0781 8030306/304/221, oppure inviare una e-mail all’indirizzo udp@comune.santantioco.su.it.

Sono molteplici le opportunità a disposizione del cittadino, permettendogli di approcciare agevolmente alla cosiddetta volontaria giurisdizione: inoltrare le pratiche per l’Amministrazione di sostegno; richiedere un’autorizzazione al giudice tutelare, al rilascio dei documenti validi per l’espatrio per i minori o alla nomina di un curatore speciale; ricevere supporto per la compilazione della modulistica vigente presso i tribunali; avere consulenza e supporto sugli istituti di protezione giuridica (tutele, tutele minori, amministrazione di sostegno); ottenere assistenza per altri servizi della volontaria giurisdizione che non richiedono l’ausilio di un avvocato.

L’Ufficio di prossimità, va inoltre precisato, non offre servizi di consulenza legale.

Ogni ulteriore informazione, insieme a un breve video esplicativo, sono rintracciabili nel sito istituzionale del comune di Sant’Antioco, all’indirizzo: https://comune.santantioco.su.it/portal/web/guest/w/ufficio-di-prossimit%C3%A0

«Questo servizio rappresenta un ulteriore tassello nel processo di innovazione dei servizi sociali portato avanti da questa amministrazione – commenta l’assessora delle Politiche sociali Eleonora Spiga – che va al di là del concetto tradizionale di soddisfacimento del bisogno immediato ponendo una particolare attenzione sui problemi pratici di una società dinamica in trasformazione. Per questo motivo i servizi sociali di Sant’Antioco hanno manifestato la volontà di curare l’accompagnamento del cittadino negli affari che riguardano la Volontaria Giurisdizione.»