19 February, 2026
MENU
mobile-logo
HomeSocialeUfficio di prossimità a Sant’Antioco, la giustizia “vicina” ai cittadini grazie al lavoro del servizio dedicato alle Politiche sociali
Sociale

Ufficio di prossimità a Sant’Antioco, la giustizia “vicina” ai cittadini grazie al lavoro del servizio dedicato alle Politiche sociali

0
242Views

È pienamente operativo, e assolve ai compiti per i quali è stato istituito dalla Regione Sardegna, l’Ufficio di prossimità di Sant’Antioco, attivo negli spazi della struttura comunale dedicata alle Politiche sociali, in via Risorgimento 37. L’Ufficio di prossimità permette ai cittadini di ricevere informazioni e compiere operazioni nell’ambito della Volontaria Giurisdizione, per le quali sarebbe necessario recarsi presso il Tribunale di Cagliari. Ogni cittadino, dunque, può accedere al servizio presso l’Ufficio di Sant’Antioco, ferma restando la possibilità di recarsi al Tribunale competente qualora ciò risulti più agevole, il lunedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00 e il giovedì mattina dalle 9.00 alle 13.00, su appuntamento. Per prenotare è possibile contattare telefonicamente i numeri 0781 8030306/304/221, oppure inviare una e-mail all’indirizzo udp@comune.santantioco.su.it.

Sono molteplici le opportunità a disposizione del cittadino, permettendogli di approcciare agevolmente alla cosiddetta volontaria giurisdizione: inoltrare le pratiche per l’Amministrazione di sostegno; richiedere un’autorizzazione al giudice tutelare, al rilascio dei documenti validi per l’espatrio per i minori o alla nomina di un curatore speciale; ricevere supporto per la compilazione della modulistica vigente presso i tribunali; avere consulenza e supporto sugli istituti di protezione giuridica (tutele, tutele minori, amministrazione di sostegno); ottenere assistenza per altri servizi della volontaria giurisdizione che non richiedono l’ausilio di un avvocato.

L’Ufficio di prossimità, va inoltre precisato, non offre servizi di consulenza legale.

Ogni ulteriore informazione, insieme a un breve video esplicativo, sono rintracciabili nel sito istituzionale del comune di Sant’Antioco, all’indirizzo: https://comune.santantioco.su.it/portal/web/guest/w/ufficio-di-prossimit%C3%A0

«Questo servizio rappresenta un ulteriore tassello nel processo di innovazione dei servizi sociali portato avanti da questa amministrazionecommenta l’assessora delle Politiche sociali Eleonora Spigache va al di là del concetto tradizionale di soddisfacimento del bisogno immediato ponendo una particolare attenzione  sui problemi pratici di una società dinamica in trasformazione. Per questo motivo i servizi sociali di Sant’Antioco hanno manifestato la volontà di curare l’accompagnamento del  cittadino negli affari che riguardano la Volontaria Giurisdizione.»

POST TAGS:
FOLLOW US ON:
Il presidente della
Da oggi giovedì 19

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Sociale
“No alla droga”,
Sociale
La Giunta di Sant&#8
Sociale
Sant’Antioco punta
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY