Il sindaco di Calasetta Antonello Puggioni vittima di un’aggressione, in ospedale gli è stata diagnosticata la frattura di una costola
1758Views
Il sindaco di Calasetta, Antonello Puggioni, 49 anni, è rimasto vittima di un’aggressione venerdì 6 febbraio. Colpito con un forcone, in ospedale gli è stata diagnosticata la frattura di una costola. L’aggressione, questa volta verbale, è stata ripetuta ieri. L’accaduto è stato denunciato ai carabinieri, indaga la Procura. Antonello Puggioni profondamente scosso, ha ricevuto la solidarietà dei colleghi del gruppo di maggioranza “Rinascita calasettana” che in un post pubblicato nella pagina Facebook hanno sottolineato che «si tratta di episodi inaccettabili, che colpiscono non solo la persona e il ruolo istituzionale del Sindaco, ma l’intera comunità calasettana, fondata su valori di rispetto, dialogo e convivenza civile. A nessuno deve essere consentito di ricorrere alla violenza, alle minacce o alla prevaricazione per esprimere dissenso o per tentare di intimidire chi è chiamato a svolgere un incarico pubblico».
«Ribadiamo con forza la nostra vicinanza al sindaco Antonello Puggioni che con coraggio lavora alacremente tutti i giorni per risollevare le sorti del nostro paese e alla sua famiglia, augurando loro serenità e rassicurando il nostro pieno sostegno nell’azione amministrativa e nella difesa dei principi di legalità, rispetto e responsabilità che devono guidare la vita pubblica della nostra comunità», hanno aggiunto.
Solidarietà ad Antonello Puggioni sta arrivando in queste ore da diversi colleghi, sindaci e amministratori dei Comuni del territorio, tra questi quello di Isangela Mascia, sindaca di Domusnovas, che sottolinea: «Prima che Sindaci e Amministratori siamo persone, e la violenza, nella vita pubblica così come in quella privata, non deve avere spazio per nessun motivo. Mai! Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Domusnovas sono vicini ad Antonello, e condannano il vile e gravissimo gesto da lui subito. Forza collega, riprenditi presto!»
Ad Antonello Puggioni è arrivato l’attestato di solidarietà di tutti i sindaci del Sulcis Iglesiente.
«Le sindache e i sindaci del Sulcis Iglesiente esprimono solidarietà al collega Antonello Puggioni dopo la grave aggressione subita Le sindache e i sindaci della Provincia del Sulcis-Iglesiente esprimono solidarietà al collega Antonello Puggioni, sindaco di Calasetta. Nei giorni scorsi, Puggioni ha subito un’inaccettabile aggressione verbale e fisica da parte di un cittadino. Aggressione che gli ha procurato una prognosi di 25 giorni. Tale gravissimo episodio si inserisce in un quadro di crescente aggressività nei riguardi di chi ricopre ruoli pubblici, il cui lavoro quotidiano garantisce con fatica il funzionamento dei meccanismi democratici, anche e soprattutto a livello locale. La tutela delle sindache e dei sindaci, simboli dell’autogoverno delle comunità locali, costituisce un elemento irrinunciabile della qualità della nostra democrazia e, più in generale, della qualità del vivere civile.»
Giampaolo Cirronis
NO COMMENTS