Il sindaco di Calasetta Antonello Puggioni vittima di un’aggressione, in ospedale gli è stata diagnosticata la frattura di una costola

Solidarietà ad Antonello Puggioni sta arrivando in queste ore da diversi colleghi, sindaci e amministratori dei Comuni del territorio, tra questi quello di Isangela Mascia, sindaca di Domusnovas, che sottolinea: «Prima che Sindaci e Amministratori siamo persone, e la violenza, nella vita pubblica così come in quella privata, non deve avere spazio per nessun motivo. Mai! Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Domusnovas sono vicini ad Antonello, e condannano il vile e gravissimo gesto da lui subito. Forza collega, riprenditi presto!»

Ad Antonello Puggioni è arrivato l’attestato di solidarietà di tutti i sindaci del Sulcis Iglesiente.

«Le sindache e i sindaci del Sulcis Iglesiente esprimono solidarietà al collega Antonello Puggioni dopo la grave aggressione subita Le sindache e i sindaci della Provincia del Sulcis-Iglesiente esprimono solidarietà al collega Antonello Puggioni, sindaco di Calasetta. Nei giorni scorsi, Puggioni ha subito un’inaccettabile aggressione verbale e fisica da parte di un cittadino. Aggressione che gli ha procurato una prognosi di 25 giorni. Tale gravissimo episodio si inserisce in un quadro di crescente aggressività nei riguardi di chi ricopre ruoli pubblici, il cui lavoro quotidiano garantisce con fatica il funzionamento dei meccanismi democratici, anche e soprattutto a livello locale. La tutela delle sindache e dei sindaci, simboli dell’autogoverno delle comunità locali, costituisce un elemento irrinunciabile della qualità della nostra democrazia e, più in generale, della qualità del vivere civile.»

Giampaolo Cirronis