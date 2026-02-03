4 February, 2026
Ingresso vietato al "Carlo Zoboli" di Carbonia, domenica 8 febbraio, per Carbonia-Tempio, ai tifosi del Tempio
Cronaca

Ingresso vietato al "Carlo Zoboli" di Carbonia, domenica 8 febbraio, per Carbonia-Tempio, ai tifosi del Tempio

193Views

A seguito del provvedimento emesso il 22 gennaio scorso avente dalla Prefettura di Cagliari, riguardante l’incontro tra Carbonia e Tempio, valido per la ventesima giornata del campionato d’Eccellenza regionale, in programma domenica 8 febbraio 2026, il quale dispone il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti della provincia di Sassari, il Carbonia calcio ha reso noto che gli spettatori all’ingresso dovranno esibire un documento all’ingresso dello stadio per svolgere le opportune verifiche.
Per tale motivo è richiesto l’anticipo dell’arrivo allo stadio onde evitare assembramenti.

Il divieto cita i residenti della provincia di Sassari ma è chiaramente destinato ad impedire l’ingresso allo stadio “Carlo Zoboli” ai tifosi del Tempio, città che peraltro fa parte della provincia della Gallura Noerd-Est Sardegna.

