4 February, 2026
Industria

Nuova assemblea generale delle lavoratrici e dei lavoratori metalmeccanici del territorio martedì 10 febbraio, a Portoscuso

Nuova assemblea generale delle lavoratrici e dei lavoratori metalmeccanici del territorio martedì 10 febbraio, presso la sala F.lli Fois, in via Fermi, a Portoscuso. Saranno presenti il segretario nazionale della Fiom CGIL Michele De Palma, i segretari regionali e territoriali delle categorie FIOM, FSM e UILM, Anticorrosione-Sulcis-AP-Eco Service-CQ NOL-Elastomeccanica Entusa-FM Grigliati-GMS-GSMI-IECI-ISC-MOSIS-Nuova Icom-Reno-Sardinia Costruzioni-SeGeSa-Sicoi-SiderAlloys-Sir-SKV-Vulcanastri, lavoratori in mobilità in deroga.

L’assemblea dibatterà i seguenti punti all’ordine del giorno: 1) discussione e votazione sul rinnovo del CCNL; 2) crisi industriale del territorio; 3) varie ed eventuali.

Vista l’importanza dei temi in discussione, le segreterie territoriali Sulcis Iglesiente Sardegna-Sud Occidentale FIOM-FSM-UILM contano sulla totale partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori metalmeccanici, ai quali richiedono la massima condivisione dell’assemblea, che va considerata retribuita.

