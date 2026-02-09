9 February, 2026
Industria

Domani, martedì 10 febbraio 2026, dalle ore 14.00, presso la sala dei F.lli Fois, in via Fermi, a Portoscuso, si terrà l’assemblea dei metalmeccanici del polo industriale.

«La convinzione è quella di essere arrivati al crocevia, tra il continuare a lavorare e ambire ad un posto di lavoro, oppure rinunciare definitivamente ad un lavoro nel nostro territorio, come hanno fatto oltre 10000 persone negli ultimi annisi legge in una nota delle segreterie territoriali FIOM, FIM, UILM -. Sul polo industriale, si rischia di chiudere definitivamente i battenti. Un rischio che non esclude nessuno, chi si trova in mobilità, in cassa integrazione, negli appalti dell’Enel, della Portovesme, chi è assunto direttamente o indirettamente nella SiderAlloys. Come segreterie del territorio abbiamo fatto l’impossibile per fare arrivare nel nostro territorio i segretari nazionali. La prima occasione è martedì con la partecipazione in assemblea generale del segretario nazionale della FIOM CGIL, Michele De Palma, che parlerà del rinnovo del CCNL che è ormai alle battute finali e della crisi industriale che drammaticamente coinvolge tutti noi concludono le segreterie territoriali FIOM,FIM, UILM -. Ognuno di noi si deve sentire coinvolto nella giornata di martedì.»

