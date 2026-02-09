Domani, martedì 10 febbraio 2026, dalle ore 14.00, presso la sala dei F.lli Fois, in via Fermi, a Portoscuso, si terrà l’assemblea dei metalmeccanici del polo industriale.

«La convinzione è quella di essere arrivati al crocevia, tra il continuare a lavorare e ambire ad un posto di lavoro, oppure rinunciare definitivamente ad un lavoro nel nostro territorio, come hanno fatto oltre 10000 persone negli ultimi anni – si legge in una nota delle segreterie territoriali FIOM, FIM, UILM -. Sul polo industriale, si rischia di chiudere definitivamente i battenti. Un rischio che non esclude nessuno, chi si trova in mobilità, in cassa integrazione, negli appalti dell’Enel, della Portovesme, chi è assunto direttamente o indirettamente nella SiderAlloys. Come segreterie del territorio abbiamo fatto l’impossibile per fare arrivare nel nostro territorio i segretari nazionali. La prima occasione è martedì con la partecipazione in assemblea generale del segretario nazionale della FIOM CGIL, Michele De Palma, che parlerà del rinnovo del CCNL che è ormai alle battute finali e della crisi industriale che drammaticamente coinvolge tutti noi – concludono le segreterie territoriali FIOM,FIM, UILM -. Ognuno di noi si deve sentire coinvolto nella giornata di martedì.»