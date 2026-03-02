La Provincia del Sulcis Iglesiente sostiene gli ambulatori gratuiti Talità Kum, conferenza stampa giovedì 5 marzo

La Provincia del Sulcis Iglesiente e Casa Emmaus presenteranno l’avvio di una collaborazione finalizzata al rafforzamento della rete degli ambulatori gratuiti Talità Kum, esperienza di assistenza sanitaria solidale attiva a Iglesias e nei comuni del territorio, nel corso di una conferenza stampa, giovedì 5 marzo, alle ore 11.00, nell’Aula consiliare della Provincia, in via Mazzini 39, a Carbonia.

Durante l’incontro saranno presentate le linee di sviluppo di questa collaborazione tra istituzioni e terzo settore, con particolare attenzione al potenziamento dei servizi sanitari rivolti alle persone più fragili e alla valorizzazione della rete territoriale costruita negli ultimi mesi dagli Ambulatori Talità Kum.

Al centro dell’incontro il rafforzamento delle attività del poliambulatorio gratuito Talità Kum e del suo ambulatorio mobile CareVan, pensato per portare prevenzione e servizi sanitari nei diversi comuni del Sulcis Iglesiente.

Gli Ambulatori Talità Kum di Casa Emmaus rappresentano oggi una delle esperienze più significative di sanità di prossimità nel territorio, grazie alla collaborazione di numerosi professionisti volontari e al sostegno delle amministrazioni locali.

Alla conferenza interverrà il presidente della provincia del Sulcis Iglesiente, Mauro Usai.

L’incontro sarà anche l’occasione per condividere dati, prospettive e nuovi strumenti di intervento sul territorio.