Martedì 23 giugno il vecchio borgo di Tratalias ospiterà la presentazione del Piano Strategico della Provincia del Sulcis Iglesiente

Il Piano Strategico della Provincia del Sulcis Iglesiente entra in una nuova fase. Dopo la raccolta e l’analisi dei dati, la costruzione dell’Atlante del territorio, i workshop identitari e l’ascolto degli amministratori, verrà presentato nel corso dell’incontro “Apertura del cantiere – Giacimenti / Nutrimenti”, che si terrà il 23 giugno 2026, dalle ore 19.00, presso il vecchio borgo di Tratalias.

Sarà un momento pubblico per condividere gli elementi emersi da una prima lettura del territorio e per arricchirli con i contributi che perverranno il giorno e nelle settimane successive da parte di Enti, Istituzioni, Associazioni, imprese e/o cittadini, rilanciando così la fase di coinvolgimento e partecipazione dei territori.

Il nome dato al processo di costruzione del Piano “Giacimenti / Nutrimenti” ne delinea il metodo: tenere insieme la memoria del territorio e il suo futuro, lo “stare” in un luogo e l’attitudine a nutrirlo e cambiarlo dal di dentro, a partire dalla sua profonda comprensione.

Su questa idea si modella l’incontro, articolato in due tempi: il primo denominato Giacimenti, di restituzione della prima lettura del territorio emersa dall’analisi desk e dai workshop identitari; il secondo Nutrimenti, uno spazio dedicato ai contributi della platea che faranno crescere il Piano.

Con questa iniziativa, la Provincia del Sulcis Iglesiente intende consolidare la costruzione di un futuro condiviso del territorio. Si tratta di un passaggio rilevante, che richiede visione, responsabilità e capacità di lavorare insieme, per individuare priorità chiare e costruire traiettorie di sviluppo concrete per il territorio.

«Il Piano Strategico rappresenta una straordinaria opportunità per costruire una visione condivisa del futuro del nostro territorio – dice il presidente della Provincia del Sulcis Iglesiente, Mauro Usai -. Nessun progetto di sviluppo può essere efficace senza il contributo delle comunità che lo vivono quotidianamente. Per questo invitiamo tutti a partecipare all’incontro del 23 giugno: sarà un momento di ascolto, confronto e progettazione collettiva, fondamentale per individuare insieme le priorità e le traiettorie di crescita del Sulcis Iglesiente. Vogliamo costruire un Piano che parta dalle nostre radici, dai nostri giacimenti di storia, cultura e competenze, per trasformarli in nutrimento per il futuro delle nuove generazioni.»