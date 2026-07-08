Assemblea generale della SiderAlloys, della GMS e dei lavoratori in mobilità giovedì mattina nella sede dell’Auser, a Carbonia
Domani, giovedì 9 luglio, dalle ore 9.00 alle ore 11.00, il salone dell’Auser, in via Liguria 69, a Carbonia, si terrà l’assemblea generale della SiderAlloys, della GMS e dei lavoratori in mobilità, per discutere dei seguenti punti all’ordine del giorno: 1) crisi industriali, scenari in conseguenza dei mancati convocamenti dei tavoli ministeriali, in particolare con riferimento all’ex Alcoa. 2) Mobilità, cosa comporta la sostenibilità finanziaria prevista, firma delle autorizzazioni. 3) varie ed eventuali.
Durante l’assemblea si terrà una conferenza stampa per denunciare le gravissime difficoltà legate alla prosecuzione di Sider Alloys all’Inter della fabbrica e gli scenari conseguenti. Le responsabilità politiche.
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