14 July, 2026
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Attualità

Dopo la disgrazia verificatasi sabato 11 luglio nell’area del Museo Etnografico Tanit, è stata rinviata la presentazione del progetto “Radici del Sulcis”

L’associazione turistica Liveat Carbonia, in qualità di soggetto promotore del progetto “Radici del Sulcis”, ha deciso il rinvio della conferenza stampa di presentazione prevista per domani 14 luglio 2026.

La decisione è stata assunta in segno di rispetto e di profondo cordoglio per la tragica disgrazia verificatasi sabato 11 luglio 2026 nell’area del Museo Etnografico Tanit.

«Riteniamo doveroso, in questo momento di dolore, sospendere ogni iniziativa pubblica affinché prevalgano il raccoglimento, il rispetto e la vicinanza verso le persone coinvolte e i loro familiarispiega il presidente dell’associazione Maxwell Frongia -. Desideriamo ringraziare il comune di Carbonia per la disponibilità dimostrata nell’ospitare l’evento e comunichiamo che sarà nostra cura concordare una nuova data per la presentazione del progetto non appena le circostanze lo consentiranno.»

 

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