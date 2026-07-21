22 July, 2026
MENU
mobile-logo
HomeRegioneProvinciaLa vertenza sulla cava di Is Urigus approderà domani 22 luglio sui banchi del Consiglio provinciale
Provincia

La vertenza sulla cava di Is Urigus approderà domani 22 luglio sui banchi del Consiglio provinciale

Il Consiglio provinciale si riunirà mercoledì 22 luglio, alle 11.00, presso l’aula consiliare della provincia del Sulcis Iglesiente, in via Mazzini, a Carbonia, con due punti all’ordine del giorno: la proposta di delibera n. 50 del 16.07.2026 sull’assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2026: la richiesta di intervento immediato presso la Regione Autonoma della Sardegna per la sospensione in autotutela e il riesame del provvedimento di archiviazione relativo alla cava di Is Urigus (comune di San Giovanni Suergiu) in località “Su Giri de sa Murta”. Azioni urgenti di competenza provinciale a tutela dell’ambiente, della salute pubblica e della legalità a salvaguardia dell’intero territorio del Sulcis Iglesiente.

FOLLOW US ON:
Mercoledì 22 luglio
Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Provincia
Le strutture sportiv
Provincia
La Provincia del Sul
Provincia
La Provincia del Sul
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY