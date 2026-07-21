La vertenza sulla cava di Is Urigus approderà domani 22 luglio sui banchi del Consiglio provinciale

Il Consiglio provinciale si riunirà mercoledì 22 luglio, alle 11.00, presso l’aula consiliare della provincia del Sulcis Iglesiente, in via Mazzini, a Carbonia, con due punti all’ordine del giorno: la proposta di delibera n. 50 del 16.07.2026 sull’assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2026: la richiesta di intervento immediato presso la Regione Autonoma della Sardegna per la sospensione in autotutela e il riesame del provvedimento di archiviazione relativo alla cava di Is Urigus (comune di San Giovanni Suergiu) in località “Su Giri de sa Murta”. Azioni urgenti di competenza provinciale a tutela dell’ambiente, della salute pubblica e della legalità a salvaguardia dell’intero territorio del Sulcis Iglesiente.