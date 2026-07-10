Martedì 14 luglio l’associazione turistica Liveat Sulcis Iglesiente presenterà il progetto “Radici del Sulcis”, iniziativa dedicata alla digitalizzazione e alla valorizzazione del Museo Etnografico Tanit di Carbonia.

Il progetto, realizzato con il contributo della Fondazione di Sardegna, nasce con l’obiettivo di preservare e rendere accessibile il patrimonio storico, culturale e identitario del Sulcis attraverso strumenti digitali innovativi, percorsi multimediali e nuove modalità di fruizione del museo.

La conferenza stampa si terrà alle ore 16.00 nella sala polifunzionale del comune di Carbonia, in piazza Roma.

Saranno presenti il sindaco di Carbonia Pietro Morittu, l’assessora della Cultura, Sport e Spettacolo del Comune di Carbonia Giorgia Meli, l’assessore del Turismo Michele Stivaletta.

Nel corso dell’incontro saranno illustrati gli obiettivi del progetto, le attività svolte e le prospettive di valorizzazione del patrimonio etnografico del territorio.