Omicidio stamane in località Barrancu Mannu, a Santadi. La vittima è il 35enne Daniele Cacciarru, disoccupato di Carbonia residente a Portoscuso
Omicidio stamane in località Barrancu Mannu, a Santadi. La vittima è il 35enne Daniele Cacciarru, disoccupato di Carbonia residente a Portoscuso. Sospettato dell’omicidio è un 61enne, interrogato dai carabinieri della Compagnia dei carabinieri di Carbonia e del Comando provinciale di Cagliari. Le indagini sono coordinate dal Pubblico ministero Daniele Caria.
Secondo la prima ricostruzione, il delitto sarebbe maturato con un colpo di fucile sparato al termine di una lite legata al consumo e allo spaccio di stupefacenti, intorno alle 7.30. L’allarme è scattato su segnalazione fatta ai carabinieri dai vicini di casa del 61enne. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Carbonia e di Cagliari, il medico legale Roberto Demontis e il Pubblico ministero Daniele Caria.
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