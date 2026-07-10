Omicidio stamane in località Barrancu Mannu, a Santadi. La vittima è il 35enne Daniele Cacciarru, disoccupato di Carbonia residente a Portoscuso

Secondo la prima ricostruzione, il delitto sarebbe maturato con un colpo di fucile sparato al termine di una lite legata al consumo e allo spaccio di stupefacenti, intorno alle 7.30. L’allarme è scattato su segnalazione fatta ai carabinieri dai vicini di casa del 61enne. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Carbonia e di Cagliari, il medico legale Roberto Demontis e il Pubblico ministero Daniele Caria.