Il poeta Giuseppe Conte giovedì 25 marzo sarà ospite del 10° Festival LiberEvento, in occasione del Dantedì

Giuseppe Conte, uno dei massimi poeti del panorama italiano contemporaneo, sarà ospite giovedì 25 marzo, alle 19.00, del 10° festival culturale Liberevento, in occasione del Dantedì, che in tutta Italia celebra Dante Alighieri nei 700 anni dalla morte, nella diretta streaming organizzata sulla pagina Facebook del festival.

In compagnia dello scrittore e direttore artistico del festival, Claudio Moica, Giuseppe Conte presenterà la sua raccolta “Dante in love”, recentemente pubblicata da Giunti. “Dante in love” è una storia di fantasmi che vede protagonista Dante Alighieri ai nostri giorni.

