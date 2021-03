Sit-in dei lavoratori dell’ex Casa Famiglia di Fluminimaggiore, l’ATS si è resa disponibile a rivedere il bando di gara

Questa mattina, i lavoratori dell’ex Casa Famiglia “Il Girasole” di Fluminimaggiore, hanno svolto un sit-in davanti alla sede dell’ATS ASSL Cagliari, a Selargius, organizzato dalle segreterie territoriali FP CGIL e CISL FP del Sulcis Iglesiente. Sollecitano un intervento della Regione, affinché riveda l’importo previsto nel bando di affidamento della gestione, ritenuto insufficiente per lo svolgimento del servizio, con il rischio concreto di non consentire un esito positivo della procedura.

A fine mattinata, una delegazione è stata ricevuta dal direttore sanitario dell’ATS, Giorgio Carboni, che ha assicurato un concreto interessamento per una revisione del bando di gara, come richiesto dalle organizzazioni sindacali, per agevolare una positiva conclusione dello stesso con l’affidamento della gestione della struttura.