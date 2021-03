Riparte la consegna dei kit per la raccolta differenziata porta a porta a Iglesias, nell’ambito della campagna “Proteggi l’Ambiente, fai la Raccolta Differenziata”, promossa dal Comune in collaborazione con San Germano Spa – Gruppo Iren, società che gestisce la raccolta rifiuti sul territorio comunale.

Le consegne delle buste per la raccolta differenziata porta a porta si terranno da lunedì 22 aprile a venerdì 30 aprile, nelle giornate di lunedì, giovedì e venerdì dalle 7.00 alle 12.00; martedì e mercoledì dalle 14.00 alle 18.00. È importante ricordare che, per evitare assembramenti, saranno servite un massimo di 150 utenze al giorno. Per accedere al ritiro è obbligatorio l’utilizzo della mascherina, la sanificazione delle mani e il mantenimento della distanza di sicurezza, e avere con se un documento di identità e la tessera sanitaria. È possibile anche ritirare il kit per un solo altro utente, ma solo se muniti di delega e fotocopia del documento di identità del delegante.

Per i residenti ad Iglesias città, la consegna avverrà presso gli uffici della San Germano Spa, in viale Villa di Chiesa 20, a Iglesias, con il seguente calendario e suddivisione delle zone:

• Lunedì 22 marzo – Venerdì 26 marzo: Zona 1 – 2

• Lunedì 29 marzo – Venerdì 2 aprile: Zona 3 – 4

• Martedì 6 aprile – Venerdì 9 aprile: Zona 5 – 6

• Lunedì 12 aprile – Venerdì 16 aprile: Zona 8 – 9

• Lunedì 19 aprile – Venerdì 23 aprile: Zona 7 – 10

• Lunedì 26 aprile – Venerdì 30 aprile: Zona 11

I residenti nelle frazioni di Iglesias potranno ritirare i kit secondo il seguente programma con orario 7.00-12.00:

• Sabato 27 marzo: Nebida – ritiro presso ex sede circoscrizione via Sandro Pertini

• Sabato 03 aprile: San Benedetto – ritiro presso ex sede circoscrizione

• Sabato 10 aprile: Bindua – ritiro presso ex sede circoscrizione

• Sabato 17 aprile: Corongiu Tani – ritiro presso gazebo fronte chiesa

Importante: sabato 24 aprile tutti i residenti nelle frazioni impossibilitati a ritirare i kit nelle date indicate potranno farlo kit presso gli uffici della San Germano Spa in viale Villa di Chiesa 20 (viale alberato) a Iglesias.

Tutti i cittadini, sia di Iglesias città che delle frazioni, che non potranno ritirare il kit nelle date indicate nel calendario, potranno farlo da lunedì 3 a sabato 15 maggio, presso la sala riunioni “Rita Lepori” in via Isonzo a Iglesias.