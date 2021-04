Simone Saiu (Forza Italia): «Quali progetti ha presentato il comune di Iglesias sul Just Transition Fund?»

Il consigliere comunale Simone Saiu (Forza Italia), ha presentato un’interpellanza al sindaco di Iglesias Mauro Usai o all’assessore competente, sulle iniziative dell’Amministrazione comunale sul Just Transition Fund.

Rilevato che «l’Unione europea ha indicato i settori di investimento prioritari per il Sulcis Iglesiente nell’ambito del Jtf: le Pmi; la rigenerazione e la decontaminazione dei siti, il ripristino del terreno e i progetti di conversione; il potenziamento dell’economia circolare, anche mediante la prevenzione e la riduzione dei rifiuti, l’uso efficiente delle risorse, il riutilizzo, la riparazione e il riciclaggio; il miglioramento delle competenze e la riqualificazione professionale dei lavoratori, l’inclusione attiva delle persone in cerca di lavoro, l’assistenza nella ricerca del lavoro»; considerato che «il JTF è un’opportunità imperdibile che il Comune deve cogliere proponendo al tavolo della discussione progetti rilevanti e tenendo conto che l’obiettivo più importante è creare nuova e

rilevante occupazione e che, in relazione a questo obbiettivo appare del tutto insufficiente l’approccio dell’Amministrazione», Simone Saiu interpella il sindaco o l’assessore competente, al fine di conoscere: «quali progetti siano stati presentati fino a questo momento dal Comune; quali siano le linee guida elaborate dalla Giunta comunale; quali siano le ragioni per le quali, su temi così importanti, ad eccezione delle dichiarazioni di facciata, non si coinvolga il Consiglio comunale al fine di elaborare una proposta complessiva da sottoporre all’Assessorato regionale».