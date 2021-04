Sono 17 gli attualmente positivi al Covid-19 tra i residenti nel comune di San Giovanni Suergiu, 96 le persone in quarantena fiduciaria. Lo ha comunicato stamane la sindaca, Elvira Usai, dopo aver ricevuto l’ultimo aggiornamento dall’Ats.

“Cerchiamo di stare a casa e di uscire solo per urgenti e reali esigenze; non dimentichiamo di applicare le regole sanitarie basilari come igienizzare le mani, il distanziamento sociale e l’utilizzo costante della mascherina – ha aggiunto Elvira Usai -. Ricordiamo, inoltre, che oggi riprendono le vaccinazioni presso la palestra comunale di via Mascagni.”