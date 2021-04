Sono riprese oggi, 27 aprile, le vaccinazioni nei vari hub dislocati nel Sulcis Iglesiente, il calendario fino al 2 maggio

Sono riprese oggi, 27 aprile, le vaccinazioni nei vari hub dislocati nel Sulcis Iglesiente, per le categorie degli over 80 (prime e seconde dosi) i pazienti dializzati (prima e seconda dose), gli over 70 (prima dose) e i pazienti fragili.

I pazienti prenotati devono recarsi nel luogo comunicato al momento della conferma dell’appuntamento rispettando l’orario.

Per le categorie previste ci si può registrare nella piattaforma regionale https://vaccinocovid.sardegnasalute.it

martedì 27-apr PVT CARBONIA (over 80 prima dose)

martedì 27-apr PVO SIRAI (dializzati seconda dose)

martedì 27-apr PVM IGLESIAS – FLUMINIMAGGIORE (over 80 seconda dose)

martedì 27-apr PVT SAN GIOVANNI SUERGIU (pazienti fragili prima dose)

mercoledì 28-apr PVT CARBONIA (età 70-79 prima dose)

mercoledì 28-apr PVM IGLESIAS – FLUMINIMAGGIORE (over 80 seconda dose)

mercoledì 28-apr PVT SAN GIOVANNI SUERGIU (età 70-79 prima dose)

giovedì 29-apr PVT IGLESIAS (over 80 prima dose)

giovedì 29-apr PVT CARBONIA (età 70-79 prima dose)

giovedì 29-apr PVT SAN GIOVANNI SUERGIU (età 70-79 prima dose)

venerdì 30-apr PVM IGLESIAS – SCUOLA CARABINIERI (prima dose)

venerdì 30-apr PVM CARLOFORTE (over 80 seconda dose)

venerdì 30-apr PVT SAN GIOVANNI SUERGIU (over 80 seconda dose)

sabato 01-mag PVM CARLOFORTE (over 80 seconda dose)

sabato 01-mag PVT SAN GIOVANNI SUERGIU (over 80 seconda dose)

sabato 01-mag PVT IGLESIAS (età 70-79 prima dose)

domenica 02-mag PVT CARBONIA (pazienti fragili prima dose)

domenica 02-mag PVT IGLESIAS (età 70-79 prima dose)

domenica 02-mag PVT SANT’ANTIOCO (età 70-79 prima dose)