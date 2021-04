Verrà inaugurato lunedì 3 aprile, a Iglesias, il nuovo ecocentro comunale di Monte Agruxiau

Verrà inaugurato lunedì 3 aprile, alle 9.00, a Iglesias, il nuovo ecocentro comunale di Monte Agruxiau, una struttura dotata di una superficie pavimentata di circa 900 m², nella quale, analogamente a quanto avviene nell’ecocentro di Corso Colombo, sarà possibile per gli utenti conferire i rifiuti separati secondo le diverse tipologie della racconta differenziata.

«Il nuovo ecocentro di Monte Agruxiau, vuole rendere più efficiente il servizio e vuole rispondere alle esigenze degli utenti – ha commentato il sindaco Mauro Usai – soprattutto, per quanto riguarda le frazioni e per fare in modo che i loro abitanti non siano costretti a recarsi in Corso Colombo per conferire i propri rifiuti.»

Per l’assessore dell’Ambiente Francesco Melis «dopo quasi 10 anni, un’altra opera incompiuta viene realizzata, l’ecocentro garantirà sicuramente un miglioramento nel servizio per le frazioni ed anche per i cittadini di Iglesias. Oltre a questo porterà ad un incremento nella raccolta differenziata dopo gli ottimi risultati ottenuti negli ultimi due anni».

L’ecocentro di Monte Agruxiau osserverà i seguenti orari di apertura:

– lunedì ore 08.00 – 14.00

– martedì ore 12.00 – 18.00

– mercoledì ore 12.00 – 18.00

– giovedì 8.00 – 14.00

– venerdì 8.00 – 14.00

– sabato 8.00 – 14.00

– domenica chiuso.