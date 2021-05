12 associazioni danno vita a “Pula Turismo”

Sant’Efis Hotel, Hotel Costa dei Fiori, Forte Village Resort, Is Molas Hotel, Noha Lifestyle Hotel, Hotel Flamingo, Hotel Baia di Nora, Lantana Resort, Hotel Eliantos, Pintadera Hotel, Abaechelu Hotel e Hotel Baia delle Palme sono le 12 associazioni che hanno deciso di aderire a “Pula Turismo”, presentato a Casa Frau e che ha come obiettivo quello di promuovere Pula dal punto di vista commerciale e turistico.

«In un anno in cui il Covid ha tolto tanto al settore turismo a Pula ha regalato un’associazione di promozione – ha dichiarato l’assessora del Turismo, Ombretta Pirisinu, promotrice del progetto -. Nonostante le numerose difficoltà non ci siamo persi d’animo e abbiamo capito l’importanza di fare rete, affinché ogni imprenditore non si sentisse solo”. Il nostro obiettivo è rendere appetibile ogni singola attività e attraverso il lavoro di squadra promuove la “destinazione Pula” al fine di essere riconosciuti nei migliori mercati nazionali e internazionali.»

Il comune di Pula sarà socio affiliato con il compito della promozione del territorio, si potranno affiliare e associare anche enti e associazioni. Il presidente di “Pula Turismo” sarà Manuel Tronci (Is Molas Hotel), la vicepresidente Valeria Maria Gallia (Lantana Resort) e il Segretario Antonello Porcu (Pintadera Hotel).

«Fare rete – ha concluso la sindaca, Carla Medau – era il presupposto indispensabile per ottenere un buon risultato e diventare competitivi a livello internazionale. Abbiamo avuto pazienza, motivazione e fiducia e finalmente oggi partiamo con quest’ambizioso progetto .»